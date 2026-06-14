Incibe ayuda a un joven al que trataron de estafar a través de una oferta falsa de empleo como socorrista de un hotel

La actual sede del Incibe crecerá no sólo con la segunda torre ya en marcha, sino con la tercera incialmente prevista.virginia morán

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La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a un joven al que trataron de estafar a través de una oferta online de empleo falsa como socorrista en un hotel.

El varón contactó con el teléfono confidencial y gratuito a raíz de la supuesta oferta de trabajo y explicó que el empleo era como socorrista en un hotel y que la oferta estaba siendo gestionada por otra empresa que los representaba.

Él había mantenido una conversación por Whatsapp, en la que para poder optar al trabajo le habían solicitado los datos de su DNI y le indicaron que debía abrir una cuenta bancaria a su nombre para realizar los cobros a los clientes del bar.

El joven llevó a cabo las acciones que le solicitaron, pero posteriormente, acudió físicamente al hotel, donde le habían confirmado que se trataba de una estafa y que había más personas afectadas por la misma falsa oferta laboral, por lo que decidió ponerse en contacto con el 017 de Incibe para conocer las pautas que debía seguir al haber proporcionado información personal.

Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, le instaron a recopilar todas las evidencias posibles y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a anular la cuenta bancaria que había creado.

Además, al haber facilitado su DNI, los profesionales le advirtieron que existía riesgo de que fuera víctima de una suplantación de identidad, por lo que le recomendaron contactar con la Central de Información de Riesgos del Banco de España para comprobar si se han solicitado préstamos o créditos en su nombre, utilizar el servicio ‘PhishingAlert’ de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, que previene que se realicen inscripciones no autorizadas en casas de apuestas y juegos en línea.

De igual forma, le aconsejaron renovar el DNI, de manera que se pudiera demostrar en el futuro que el documento digitalizado en su momento es el antiguo y no el que está en curso y presentar una denuncia para que quede constancia de que alguien se ha hecho con imágenes de su DNI y podría cometer una suplantación de identidad.

Finalmente, el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ le aconsejó al joven que reportara y bloqueara el número de teléfono con el que había hablado en Whatsapp y que facilitara el contacto del 017 al hotel afectado para para poder darles las pautas adecuadas al estar siendo víctimas de suplantación de identidad.