Casi mil migrantes regulares llegan a León entre enero y marzo de 2026

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Castilla y León sigue ganado migrantes con documentación de residencia en vigor mes a mes y cerró el primer trimestre del año con un total de 245.626, lo que supone un aumento del 2,4 por ciento respecto al cierre del año 2025, con 5.680 más entre enero y marzo.

El dato vuelve a ser récord de la serie histórica y supone que el colectivo en la Comunidad, lleva creciendo de forma ininterrumpida más de una década, desde 2016, según los datos publicados a finales de semana por el Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como recoge Ical.

Los extranjeros con papeles descendieron profundamente en los años de crisis económica provocada por la burbuja inmobiliaria y financiera de 2007, y se contrajeron por última vez al cierre de un primer trimestre, entre 2015 (172.420) y 2016 (172.420), para iniciar una senda de constante hasta hoy, cuando se contabilizan 71.206 más, diez años más tarde.

La información facilitada precisa que al cierre del primer trimestre de 2026, había en Castilla y León, 142.843 migrantes con certificado de registro (ciudadanos de la UE de libre circulación), que se redujeron respecto a 31 de diciembre de 2025, un 0,1 por ciento (80 menos); así como 659 del TIE – Acuerdo de retirada (brexit), que mermaron un 2,8 por ciento (19 menos). Por el contrario, los migrantes con autorización aumentaron un seis por ciento, con 102.329, es decir, 5.779 más en esos tres meses.

Sexos y nacionalidades

Por sexos, a 31 de marzo de este año vivían en la Comunidad, 129.329 hombres foráneos y 116.297 mujeres, con crecimientos del 2,5 y 2,3 por ciento, respectivamente, respecto a la conclusión de 2025. En concreto, con certificado de registro había 76.430 varones y 66.413 féminas, con bajadas de apenas una décima y de dos décimas, en cada caso. Los hombres del TIE, 361, mermaron un 3,5 por ciento; y las mujeres, un dos por ciento.

En el extremo opuesto, los hombres migrantes con autorización avanzaron un 6,3 por ciento y las mujeres, un 5,7 por ciento, hasta los 52.538 y 49.586, respectivamente. Bajando al detalle de este colectivo, a finales de marzo, había 38.765 en situación inicial; 4.193 en primera renovación; y 397 en segunda, junto a 19 de carácter especial o extraordinario. Asimismo, 11.639 estaban en prórroga; 45.691 en modificación; 399 de forma provisional, y 1.021 en recuperación.

Por último, cabe destacar que las nacionalidades más numerosas entre los extranjeros con certificado de registro corresponden a rumanos, 46.986; búlgaros, 35.075, y portugueses, 20.661, seguidos ya de lejos, por italianos, 6.970, y franceses, 4.378.

En cuanto a los foráneos con autorización, son mayoritarios en la Comunidad los procedentes de Marruecos, con 27.865, seguidos por colombianos, 13.651, venezolanos, 10.760; peruanos, 6.038, y ucranianos, 5.625.

Provincias

Un análisis provincias indica que la llegada de migrantes aumentó en todos los territorios de la Comunidad, en los tres primeros meses del año. Al respecto, León y Valladolid registraron los mayores crecimientos relativos del colectivo, del 3,2 por ciento en ambos casos, con 32.291 y 51.106 personas foráneas, respectivamente. Asimismo, por encima de la media de la Comunidad (2,4 por ciento), se incrementaron en Zamora (15.006) y en Palencia (13.133), un 2,7 y un 2,6 por ciento, respectivamente.

En el resto, la evolución fue menor que la media autonómica, en Burgos (45.283) y Soria (13.061), subieron los extranjeros entre enero y marzo un 2,1 por ciento, en ambos casos; en Segovia (32.107), un 1,7 por ciento; en Salamanca (25.136), un 1,5 por ciento; y en Ávila (18.501), un 1,3 por ciento.