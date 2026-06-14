Fallece Francisco Robles, 'niño leonés' de la guerra en Inglaterra, a punto de cumplir los 100 años

Francisco Robles Hernando (León. 25 de junio de 1926) falleció en Londres el viernes por la noche, cuando apenas le quedaban dos semanas para cumplir los 100 años.

Pero se podría decir que la vida de este 'niño' de la guerra, nacido en León en 1926 en una familia que emigró al País Vasco, ha vivido más de cien años por la intensidad de su trayectoria.

El 21 de mayo de 1937, en plena Guerra Civil, poco después del trágico bombardeo de Guernica por Legión Cóndor, Francisco Robles, con su hermana María Jesús de la mano, subió al vapor Habana en Santurce junto a otros 3.800 niños y niñas que el Gobierno vasco evacuaba a Inglaterra con la ayuda de la sociedad civil británica y muchas pegas del gobierno.

Con las lágrimas en los ojos y los gritos desesperados de las criaturas que se aferraban a sus madres, Paco y María Jesús iniciaban un viaje sin retorno.

El barco sobrevivió a los cañonazos que la armada del ejército sublevado disparó en la oscura noche sobre el mar Cantábrico, con niños y maestros mareados y vomitando por la borda. Muertos de miedo. La mañana del 23 de mayo, el Habana llegó al puerto de Southampton. Las calles estaban adornadas por banderolas y los críos creyeron que eran una señal de bienvenida, sin saber que se habían puesto en honor a Jorge VI, el rey recién coronado. Todo esto lo contaba Paco Robles con lujo de detalles y muchas gracia, de modo que el drama se convertía en aventura en su memoria.

Los hijos de Geminiano, oriundo de Mansilla de las Mulas, y Martina, de un pueblo de Burgos, fueron parte de los casi 500 que no regresaron a España tras finalizar la Guerra Civil. Su madre les escribió una carta en la que les pedía que no volvieran: "Tu padre está en la cárcel y no tenemos para comer".

Paco pasó de las colonias a familias de acogida, no siempre bien atendido por granjeros que buscaban más el beneficio propio que el bienestar del muchacho. El chaval era despierto. Un superviviente nato, con un don de gentes que le acompañó y le abrió puertas toda su vida. Cuando ninguno hablaba una palabra de inglés, el muchacho leonés respondía a todo 'I think so' y pasaba por adelantado.

Al estallar la segunda guerra mundial ya era un mozalbete y con 14 años trabajó a las órdenes del Ejército de Estados Unidos, que había desembarcado en Inglaterra como parte de las fuerzas aliadas tras el ataque de Pearl Harbour.

Paco Robles creció a marchas forzadas entre bombas y faenas varias. Al terminar la guerra, empezó a trabajar en una lechería a las afueras de Londres y con el tiempo se empleó en la British Airways.

En aquellos tiempos, la idea de volver a España se había disipado por completo puesto que se había convertido en prófugo al no presentarse al servicio militar. Paco frecuentaba los círculo de emigrantes y exiliados en Londres , que era un punto de apoyo para aquella diáspora que buscaba su futuro en Inglaterra.

En un salón de baile del Centro Español conoció a la que se convertiría en su esposa y madre de sus tres hijos: Elena, Carmen y Fernando. María Ángeles de la Torre, natural de la Línea de la Concepción, le dijo que no al primer baile, pero fue cuestión de tiempo y tesón del leonés conquistar a esta andaluza con la que compartió su vida.

Conocí personalmente a Paco Robles en Londres en el verano de 2016, con el Brexit como telón de fondo. En Northolt, muy cerca del aeropuerto de Heathrow, vivía en una casa adosada, típica vivienda inglesa, muy cerca de un canal navegable.

En 2012 había hablado por teléfono con él para un reportaje con motivo del 75 aniversario de la evacuación. Paco estaba triste porque acababa de fallecer su querida María. Cuando fui a Londres quise conocerle y seguir tirando del hilo de su historia.

Al entrar en su casa, me encontré con un hogar español. Un hule con el mapa de España, con la división político -territorial anterior a las autonomías, presidía su cocina con un ventanal por donde entraba abundante luz incluso en los días nublados. Allí se sentaba a leer la prensa y escuchar las noticias por la BBC. En la tele el canal internacional de RTVE le mantenía informado de lo que sucedía en España.

España siempre estaba en su corazón y en sus conversaciones. Desde que pudo volver por primera vez en los años 50 a pasar los veranos en Mansilla de las Mulas, sus visitas al país natal fueron asiduas, aunque siempre tuvo muy claro que no volvería a una dictadura y a un país que veía aún con mucho retraso respecto a su patria de acogida.

Con el tiempo, la democracia y el progreso de España, su visión fue cambiando y aquella patria lejana se convirtió en el ejemplo para la de adopción.

No ocultaba su preferencia por los laboristas y no perdía ocasión de recalcar que con Margaret Thatcher comenzó la decadencia de su estado de bienestar: el transporte, la sanidad... Y luego el Brexit.

La historia de Paco encandiló a muchas personas en España y en Inglaterra. Su longevidad le convirtió en uno de los últimos protagonistas vivos de aquel episodio olvidado. Participó en documentales, su amigo Miguel Ángel Fernández le dedicó un libro, habló en la Fundación Sierra Pambley de aquellos niños de la guerra y también en la Semana Negra de Gijón.

No faltaba a los encuentros que, cada mes de mayo, realizaban los últimos niños de la guerra y sus familiares en el hotel Meliá de Londres, ni tampoco al acto de homenaje a las brigadas internacionales que, cada mes de julio, se hace en Londres.

La memoria se convirtió en un motor y aliciente para su vida en estas dos últimas décadas. El mismo Jeremy Corbyn le recibió en el parlamento británico de la mano de la Basque Children 37 Asociación y de su presidenta Carmen Kilner, hija de uno de los maestros que viajó con los niños en el Habana.

Su ánimo siempre optimista, su sentido del humor y el afecto mutuo nos mantuvo en contacto todo este tiempo. Su último mensaje fue para contarme que le llevaban a un hospital el pasado 22 de mayo. "Ya te escribiré..."

Ahora soy yo quien le escribe. Paco , ha sido un privilegio haberte conocido y compartido la recuperación de una parte de la historia de España y también de León que estaba olvidada y que sigue siendo una asignatura pendiente de la memoria democrática.

Los niños y niñas de la guerra están ausentes de los homenajes oficiales en España, no figuran en los listados de víctimas... Son más recordados en Inglaterra que en España.

En nombre de Paco y de todas esas criaturas que fueron desarraigadas y sufrieron la guerra y sus consecuencias, aprovecho para pedir que se repare esta deuda desde el Estado español.

Hasta siempre, Paco, tu recuerdo queda anclado en mi corazón.