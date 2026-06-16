El calzado veraniego que podría costarte un disgusto al volante: ¿Lo sabías?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con la llegada del calor, las playas y las piscinas, un elemento se convierte en el rey indiscutible del calzado: las chanclas. Ligeras, frescas y fáciles de poner, son la opción predilecta para millones de personas en España durante los meses estivales. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que este inocente complemento podría transformarse en un verdadero quebradero de cabeza, e incluso en una sanción económica, si se utiliza al volante. La pregunta resuena cada año: ¿es legal conducir con ellas?

La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no rotundo, y es precisamente esa ambigüedad la que genera confusión y, en ocasiones, multas inesperadas. No existe una ley específica que prohíba explícitamente el uso de chanclas para conducir, pero la normativa de tráfico sí establece principios generales que, interpretados por las autoridades, pueden llevar a una sanción. Esta situación ha provocado que miles de conductores se enfrenten a la incertidumbre y al riesgo de una infracción sin ser plenamente conscientes de ello.

La Dirección General de Tráfico (DGT) y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico son los encargados de velar por la seguridad vial en nuestras carreteras. Su criterio, basado en la interpretación de la ley, es lo que finalmente determina si un conductor está cometiendo una infracción al llevar este tipo de calzado. La clave reside en la capacidad de control del vehículo y la libertad de movimientos, aspectos fundamentales para una conducción segura y responsable que a menudo se ven comprometidos por el uso de chanclas.

El dilema estival al volante: ¿Comodidad o riesgo?

Cada verano, el mismo debate resurge en las conversaciones y en las búsquedas de internet: ¿es seguro, y sobre todo, legal, ponerse al volante con chanclas? La tentación de mantener los pies frescos es grande, especialmente en los días de calor extremo que azotan la península. Sin embargo, lo que parece una elección inofensiva de comodidad puede tener repercusiones significativas en la seguridad y en el bolsillo del conductor. La DGT ha advertido en numerosas ocasiones sobre los peligros de una conducción distraída o con elementos que mermen la capacidad de reacción, y el calzado inadecuado entra de lleno en esta categoría.

La realidad es que, aunque no haya un artículo del Reglamento General de Circulación que diga textualmente 'prohibido conducir con chanclas', la normativa es lo suficientemente amplia como para amparar una sanción. Este vacío legal aparente es lo que genera la mayor parte de la controversia y la desinformación. Los conductores, a menudo, se encuentran con la sorpresa de una multa sin entender el fundamento legal detrás de ella, lo que subraya la necesidad de una mayor claridad y concienciación por parte de las autoridades.

La normativa vigente en España: ¿Prohibición explícita o interpretación?

Para entender la postura de las autoridades, debemos remitirnos a dos artículos clave del Reglamento General de Circulación (RGC). El primero es el Artículo 18.1, que establece que el conductor está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. Este artículo es la base fundamental para cualquier sanción relacionada con el calzado.

El segundo es el Artículo 3.1, que indica que se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro ni al propio conductor ni a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. Ambos artículos, aunque genéricos, son la herramienta legal que utilizan los agentes para determinar si el uso de chanclas compromete la seguridad. La interpretación recae en el agente, quien evaluará si el calzado impide un control adecuado de los pedales o si puede engancharse, provocando una situación de riesgo.

Es crucial comprender que la ley no prohíbe el calzado en sí mismo, sino las situaciones en las que este calzado pueda interferir con la capacidad de conducir de forma segura. Las chanclas, por su naturaleza, son propensas a deslizarse, salirse del pie o incluso quedarse enganchadas bajo los pedales, lo que podría provocar una pérdida momentánea del control del vehículo. Esta es la razón principal por la que la DGT desaconseja su uso y por la que los agentes pueden considerarlo una infracción grave.

Consecuencias y sanciones: ¿A qué se enfrenta el conductor?

Si un agente de tráfico considera que el uso de chanclas está comprometiendo la seguridad vial, el conductor se enfrenta a una multa. La sanción económica suele oscilar entre los ochenta y los doscientos euros, dependiendo de la interpretación del agente y de las circunstancias específicas de la infracción. Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, esta infracción no conlleva la retirada de puntos del carné de conducir, lo que la diferencia de otras faltas más graves.

Sin embargo, el impacto económico no es el único factor a considerar. Una multa por conducir con chanclas puede generar un inconveniente significativo, especialmente si ocurre durante un viaje de vacaciones. Además, la situación puede escalar si el uso de este calzado contribuye a un accidente. En ese caso, las consecuencias podrían ser mucho más graves, afectando a la cobertura del seguro y a la responsabilidad civil del conductor. Por ello, la prevención es siempre la mejor estrategia.

La discrecionalidad del agente es un punto clave en este tipo de sanciones. No todos los agentes multarán por el mismo motivo, y la situación puede variar según la provincia o incluso el día. Esto añade un elemento de incertidumbre para los conductores. Sin embargo, la recomendación general de la DGT es clara: evitar cualquier calzado que pueda comprometer la seguridad al volante. Es preferible prevenir una situación de riesgo que lamentar las consecuencias de una decisión aparentemente trivial.

Más allá de la multa: Riesgos reales en la conducción

Dejando a un lado las posibles sanciones, el principal motivo para evitar conducir con chanclas es la seguridad. Este tipo de calzado presenta varios riesgos inherentes que pueden comprometer seriamente la capacidad de reacción del conductor. En primer lugar, las chanclas pueden deslizarse fácilmente del pie, especialmente si los pies están sudorosos o si el conductor realiza un movimiento brusco. Esto puede provocar que el pie pierda contacto con el pedal en un momento crítico.

En segundo lugar, existe el riesgo de que la chancla se enganche bajo los pedales, impidiendo que el conductor frene o acelere correctamente. Imagínese una situación de emergencia en la que necesita pisar el freno a fondo y la chancla se interpone. Los segundos de retraso que esto podría causar son vitales y pueden marcar la diferencia entre un susto y un accidente grave. La reducción de la sensibilidad en los pedales es otro factor importante; con chanclas, es más difícil sentir la presión adecuada que se ejerce sobre el acelerador o el freno.

Comparado con otros tipos de calzado, las chanclas ofrecen un soporte mínimo y una sujeción deficiente. Los tacones altos, por ejemplo, también son desaconsejados por la DGT por razones similares, ya que alteran la postura del pie y la capacidad de ejercer presión uniforme sobre los pedales. Conducir descalzo, aunque no está explícitamente prohibido, también se considera peligroso por la falta de agarre y la posibilidad de que el pie resbale. En definitiva, cualquier calzado que no permita un control total y seguro del vehículo es un riesgo potencial.

Alternativas seguras y recomendaciones de la DGT

Ante este panorama, la DGT y los expertos en seguridad vial recomiendan encarecidamente optar por un calzado adecuado para conducir. La mejor opción son los zapatos cerrados, que sujeten bien el pie y permitan una buena sensibilidad en los pedales. Unas zapatillas deportivas cómodas, unos mocasines o incluso unas sandalias que se ajusten firmemente al tobillo y no se deslicen, son alternativas mucho más seguras que las chanclas. La clave es que el calzado no interfiera con la acción de los pedales y permita una respuesta rápida y precisa.

Una práctica muy recomendable, especialmente en verano, es llevar un par de zapatos adecuados para conducir en el coche. De esta manera, se puede disfrutar de la comodidad de las chanclas en la playa o la piscina y cambiarse a un calzado seguro antes de ponerse al volante. Esta simple medida puede evitar una multa y, lo que es más importante, prevenir un accidente de tráfico. La responsabilidad del conductor no solo se limita a respetar los límites de velocidad o no consumir alcohol, sino también a asegurar que todos los elementos que influyen en la conducción estén en óptimas condiciones, incluido el calzado.

La DGT insiste en que la seguridad vial es una responsabilidad compartida. Cada decisión que tomamos al volante, por pequeña que parezca, tiene un impacto potencial en nuestra seguridad y en la de los demás. Elegir el calzado adecuado es una de esas decisiones que, aunque a menudo se pasa por alto, puede tener consecuencias significativas en la carretera. Por ello, la concienciación y la adopción de hábitos seguros son fundamentales para reducir los riesgos.

Casos prácticos y el interés público: ¿Por qué esta duda persiste?

La persistencia de la duda sobre si se puede conducir con chanclas se debe, en gran parte, a la falta de una prohibición explícita y a la subjetividad en la aplicación de la norma. Muchos conductores han escuchado historias de amigos o conocidos que han sido multados, mientras que otros han conducido con chanclas durante años sin ningún problema. Esta disparidad de experiencias contribuye a la confusión y al debate. La realidad es que la decisión final recae en el criterio del agente, quien evaluará si el calzado está comprometiendo la seguridad en ese momento.

Un ejemplo práctico podría ser el de un conductor que, al salir de la playa, se pone al volante con las chanclas mojadas. El riesgo de que el pie resbale del pedal es considerablemente mayor en esta situación. Otro caso sería el de una chancla que se rompe o se engancha justo cuando el conductor necesita realizar una maniobra de emergencia. Estos escenarios, aunque hipotéticos, ilustran los peligros reales asociados a este tipo de calzado. La falta de una jurisprudencia unificada y de casos mediáticos de alto perfil también contribuye a que la duda siga siendo un tema recurrente.