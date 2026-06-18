León acoge la segunda edición de Sabe a Tortilla, el primer gran festival de tortillas del norte de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León volverá a convertirse este junio en la capital de la tortilla de patatas con la segunda edición de Sabe a Tortilla, el festival gastronómico que regresa los días 19, 20 y 21 de junio al Palacio de Congresos y Exposiciones de León (Módulo 2).

Tras el éxito de su primera edición, el evento vuelve apostando por una propuesta mucho más ambiciosa: reunir en León algunas de las tortillas más reconocidas y creativas del país en un festival de entrada gratuita donde gastronomía, ambiente y producto gourmet se unen durante tres días.

El festival contará con propuestas llegadas desde distintos puntos de España, junto a establecimientos referentes de León. Entre los participantes confirmados se encuentran, tortillas de León y de otros lugares de España.

Tortillas de León:

La Panacea

Tortillería Canalla

La Arrancada

Tortillas de toda España:

Rosi La Loca (Madrid)

Prefiero Tort (Barcelona)

La Yema (Albacete)

Cruda (Asturias)

La Latería (Elche)

Los asistentes podrán probar desde las tortillas más creativas con ingredientes como trufa, sobrasada o incluso propuestas leonesas con morcilla, en un formato pensado para disfrutar de la tortilla de patatas como nunca antes.

Además de la zona de tortillas, Sabe a Tortilla contará con:

Zona market con marcas y productos gourmet

Foodtrucks con opciones dulces y saladas

Barra y zona de bebidas

Música y ambientación durante todo el festival

Espacios pensados para disfrutar de la gastronomía y el ambiente durante todo el día

Croquetas, tartas de queso, cookies, crepes, helados y otros productos acompañarán a la tortilla en un festival que busca rendir homenaje al plato más icónico de la gastronomía española, acercándolo a todos los públicos en un formato moderno, experiencial y accesible.

Con esta propuesta, León se convierte en una ciudad pionera en acoger un festival gastronómico de estas características en el norte de España, apostando por un evento que busca romper con el formato tradicional y convertir la gastronomía en una experiencia social, cultural y de ocio.

Sabe a Tortilla cuenta con el apoyo de Patatas Hijolusa, Ford Auto Palacios, Limpiezas Palmero, Caja Rural y Flecha 1957, además de la colaboración del Ayuntamiento de León, León Gastronómico y otras empresas del sector, apostando por productos locales, de origen España y de la mejor calidad.

Horarios del festival

Viernes 19 de junio: de 17:00h a 23:00h

Sábado 20 de junio: de 12:00h a 23:00h

Domingo 21 de junio: de 12:00h a 23:00h

Tortillas disponibles todos los días hasta fin de existencias.

Toda la información, novedades y participantes se irán anunciando en Instagram a través de: @sabeatortilla