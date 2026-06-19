Aurora Baza, directora de Cáritas: «El premio Gallego y Morís nos anima a seguir soñando"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Juan Antonio Gallego, en representación de la Fundación Gallego y Morís, entregó este jueves a la directora de Cáritas en León, Aurora Baza, el premio que la entidad, en su veinte aniversario, ha dedicado al programa intergeneracional 'Caminando Juntos'. Los 3.000 euros, señaló, serán utilizados en la adquisición de materiales para una nueva edición del programa en el que jóvenes leonesas entregan su tiempo a personas mayores que viven en residencias. Más de un centenar de personas asistieron a la ceremonia en el Palacio del Conde Luna.

«Este premio reconoce algo que vemos cada día y que nos emociona profundamente: el poder transformador del encuentro entre generaciones", dijo Aurora Baza. Caminando Juntos acompaña a personas mayores que sufren soledad, creando «momentos únicos en los que comparten sus historias, sus recuerdos y su experiencia de vida con los jóvenes. De esos encuentros nacen vínculos sinceros, sonrisas, gestos, afecto y una conexión muy especial que deja huella en todos ellos», afirmó Baza. La organización benéfica ha mostrado su interés en extender esta iniciativa a nuevos usuarios. «Este reconocimiento nos llena de ilusión y nos anima a seguir soñando en grande", concluyó.

Juan Antonio Gallego señaló en su discurso que la fundación "sale reforzada de estos veinte años y encara el futuro con nuevos proyectos, aumento de la dotación económica, firma de convenios con otras instituciones o jornadas para ayudar a los enfermos a afrontar una enfermedad tan dura como el cáncer, sobre todo psicológicamente, son algunos de los nuevos proyectos que afrontamos con mucha ilusión».