El Orgullo arranca en León con una charla para erradicar la discriminación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Orgullo leonés arranca esta tarde con una charla-coloquio sobre LGTBIAQfobia, a las 18.:30 horas, en el salón de actos del Palacio del Conde Luna organizada por la asociación Awen. Personas expertas por su trayectoria profesional y por su activismo social abordarán las discriminaciones que afectan al colectivo y los retos para erradicarla. El domingo 21 de junio, en el Parque de la Tolerancia, celebran la I Fiesta Queer y Mercadillo de Asociaciones y el 27 de junio el desfile-manifestación.