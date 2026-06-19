Diario de León

El Orgullo arranca en León con una charla para erradicar la discriminación

Día del Orgullo en León, en junio del año pasado.

Día del Orgullo en León, en junio del año pasado.ángelopez

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Redacción
León

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El Orgullo leonés arranca esta tarde con una charla-coloquio sobre LGTBIAQfobia, a las 18.:30 horas, en el salón de actos del Palacio del Conde Luna organizada por la asociación Awen. Personas expertas por su trayectoria profesional y por su activismo social abordarán las discriminaciones que afectan al colectivo y los retos para erradicarla. El domingo 21 de junio, en el Parque de la Tolerancia, celebran la I Fiesta Queer y Mercadillo de Asociaciones y el 27 de junio el desfile-manifestación.

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