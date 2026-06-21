La silla de 'Cuerdos de atar' y Bad Bunny en León

El equipo de 'Cuerdos de atar' en el programa del 27 de abril con profesionales del centro.virginia morán

Son las vísperas del día de la madre y todavía quedan unas semanas para el primer concierto de Bad Bunny en España. En la onda de Santa Isabel, el hospital psiquiátrico de León, arranca un nuevo lunes y un nuevo programa de 'Cuerdos de atar'. Más de tres años en el aire y unas 130 personas han pasado por esta «emisora» que se aloja en la plataforma ivoox.

La silla monoblock blanca, el diseño más famoso del mundo, se convirtió desde el primer momento en la imagen portada del programa una vez que se sube a internet. «Es muy sencillo, pero tiene un significado muy grande», explican.

La idea de hacer un programa de radio surgió en el inicio de La Rara Troupe, que, a su vez, germinó en una experiencia del Musac en el ámbito de la salud mental. Meterse en el corazón de un hospital, donde viven temporalmente personas con enfermedad mental crónica, impulsó Cuerdos de atar como una actividad terapéutica.

La libertad es la única consigna. Ante los micrófonos no hay filtros ni temas tabú. Nonia Alejandre y Abel Morán vienen cada lunes de la calle. La banda sonora que el violinista ponferradino Edgar, uno de los protagonistas, compuso para Cuerdos de atar abre y cierra cada grabación. Rubén, Carlos, Glory, Galia, Eva, David y Aris son los protagonistas de este programa junto con Nonia y Abel. Helena, terapeuta del centro, y Miguel, MIR de Psiquiatría, se ha quedado a acompañar y las periodistas toman nota y fotos de la emisión.

Un momento del programa 'Cuerdos de atar' el lunes 27 de abril de 2026.VIRGINIA MORÁN

Valiente y libre se llama el tema musical que abre el programa antes de sumergirse en las confesiones sobre la relación con las madres. Un tema que puede ser espinoso, pero del que tranquilamente se pasa a un paseo por las nubes. Luego llegan las preguntas.

¿Por qué acuden a los micrófonos de 'Cuerdos de atar' los pacientes de Santa Isabel? Romper la rutina, compartir, desconectar... «Es un momento no ya de rutinas, un sitio en el que puedo sentirme yo misma, ser feliz y disfrutar del aquí y el ahora y el momento», afirma Galia.

«Para mí simboliza una forma de liberación, una válvula de escape, una forma de comunicarme con los compañeros y los terapeutas», apunta Carlos. «Me da estabilidad y me ayuda a expresarme, a demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo», añade. «A mí para socializar, sentir y escuchar», señala David.

La sala de grabación en el hospital psiquiátrico.VIRGINIA MORÁN

Miguel, psicólogo residente en el Hospital El Bierzo, pasó unas semanas en el centro leonés: «Un aspecto que veo bueno es darles voz en compañía, que lo hagan juntos». «Por mi experiencia con las personas que pasan por aquí, muchas veces que opinan sienten que se les invalida o no se les escucha» por tener un diagnóstico de enfermedad mental, comenta Helena, una de las terapeutas de Santa Isabel. «En este programa no hay cuerpos, sino que somos la palabra y todo lo que se cuenta aquí tiene su importancia, su peso, su valor».

«Han pasado por el programa 127 personas y eso es mucha gente», señala Nonia Alejandre. Y en todo este tiempo lo que más le ha sorprendido es «cómo se quieren, cómo se cuidan». Rara vez ha surgido un conflicto.

Otra pregunta que surge en la conversación es ¿por qué cada semana la grabación del programa tiene como imagen una silla blanca? ¿Qué significa esa silla? «Ese es mi tema», espeta Nonia entre risas.

«Nosotros empezamos a venir y queríamos hacer una representación de lo que había sin manipular. Y lo más representativo es la silla monoblock, que la puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Es una silla blanca que no ofrece ninguna pista de dónde o de cuándo está», apunta.

Galia, durante una de sus intervenciones.VIRGINIA MORÁN

La silla en cuestión es la portada del último disco de Bad Bunny y «desde que salió la gente nos escribe para decirnos que nuestra silla está ahí». Así que esperan que el cantante se fije en su silla y les dé su apoyo, aunque ya ha pasado la ola de conciertos programados en España.

Sí, la silla aparece cada semana en i-Voox en una posición diferente: puede estar dispuesta para sentarse, boca abajo, tumbada, encima de la mesa o un poco inclinada. A veces en pareja con otra silla, a veces rota, como aparece en la portada del 27 de abril.

«La silla representa que hay una reunión», ya sea de unas vecinas que se sientan a la fresca, un cine de verano, en mitad del desierto o embarcadero de la playa... o en los jardines de Santa Isabel. «Aparentemente es de muy poco valor, pero para nosotros tiene mucho valor emocional», señala Nonia.

La radio como experiencia de salud mental es pionera en León y cuenta con referentes como Radio Nicosia en Cataluña y La Colifata de Argentina. La puerta de Cuerdos de atar está abierta: «Este lugar está lleno de magia», asegura Carlos.

La silla monoblock que se presenta en diferentes posiciones en la portada de cada capítulo.ABEL MORÁN

El proyecto, junto con el sistema terapéutico del centro, rompe el estereotipo que hay en el imaginario colectivo de un hospital psiquiátrico . «Al llamarse Santa Isabel, me lo imaginé que era como Harry Potter: pensé que había una planta para todos y una mesa grande para comer», dice Aris. «Yo imaginaba las típicas monjas, la típica virgen...», señala Galia.

«No es fácil decir en León que has estado en Santa Isabel; yo lo digo. Que piensen lo que quieran», comenta Carlos. Sus palabras son claras: «Esto es lo que es: un hospital psiquiátrico, pero ha evolucionado mucho y también la manera en que nos tratan los profesionales». Galia lo expresa desde su experiencia: «La gente de mi edad lo mira como si fuera un loquero, pero ahora que lo conozco sé que es un psiquiátrico, pero es un sitio para protegerte, aconsejarte y guiarte en tus problemas». El programa termina.

Galia se lanza a cantar y Carlos improvisa un poema. Esto es 'Cuerdos de atar'

El programa se graba en una sala exclusiva del hospital psiquiátrico.VIRGINIA MORÁN

La radio está abierta a las personas que quieran participar, profesionales o pacientes.VIRGINIA MORÁN

Nonia Alejandre es la conductora habitual.VIRGINIA MORÁN