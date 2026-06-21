Spleen de primavera

Publicado por Roberto González Quevedo Creado: Actualizado:

Güei, día 21, nun yía un día cualquiera del anu. Yía ambivalente: positivu porque afirmamos la nueva realidá del branu, la prósima estación de la nuesa vida. Pero negativu tamién porque desapaez de nós outra estación de la esistencia: marchóu esta recién pasada primavera, una etapa que nun volverá ya que forma parte del sendeiru que, como una l.linia reuta, principióu un día ya terminará sumiéndose nun instante.

El día 21 del mes de sanxuán, cuando marcha la primavera, nun yía un día cualquiera nas diferentes culturas ya civilizaciones: yía’l día en que’l sol paez quedar quietu, como l’embobaperdices ou galfarru que para inmóvil no cielu d’una val.lina. Asina de quietos quedanon los morrillísimos de Stonehenge, inmortalizando un rayín de sol que tolos anos chega a la cita convenida.

Los calendarios fonon mudando dafeitu esti día tan especial, que pa los astrónomos yía un momentu precisu, pero pa la xente puei dir cambiando ya sere un 24 ou un 28, según la convención que van anovando los tiempos de la política ou los vaivenes de la creencia. El cristianismu reservóu pa esta celebración a unos santos importantes: San Xuan, San Pedro. Pero yá antias de la celebración cristiana ardían las fogueras ya nos montes bril.laban los sones de la fiesta ya los gritos de la xente afitando la salga del mieu val.le.

Tamién pola nueite escapaban del candil máxicu tolos seres imaxinaos pola xente na l.larga escuridá del iviernu: la ondina chenaba de flores la sua frente ya, igual que’l trasgu, la xana ya’l sumiciu, salía a escena pa representar el suenu sobre las auguas de la nueite shakespeariega de San Xuan. Pero cuidáu, que tamién apaez un personaxe que rondara tola primavera: el depresivu pesadoiru, que, sentáu na tiesta de los humanos, agobia l’alma.

Estos días pasaos el Molín del Tiempu daba vueltas a la guapa poesía en prosa de Baudelaire que tamién titulara «Spleen de Paris», significando «spleen» la murnia, melancolía, la tristura que de golpe paraliza la nuesa mente ensin motivu, ensin causa, como una fana que corta absurdamente’l nuesu sendeiru. Ya la razón nun entiende aquel noxu que sentimos nun sabiendo por quéi. Espresábalo asina l’esistencialista Heidegger: amiramos pa nós ya vemos que lu que nos chena de tristura yía, en realida, «nada». Un vacíu inmensu, del que se burl.la’l cretinu.

Pero’l fin de la primavera sí trai una tristura que s’afita nun razonamientu válidu: mañana la l.luz será más pequena ya la nueite fairáse más l.larga. Ya ¿dalguién será quien a desaniciar de nós el principiu ancestral, atávicu de que la l.luz yía inseparable de l’al.legría?