Orgullo en el parque de la Tolerancia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León con orgullo continuó este domingo su programa de actividades con una convivencia y mercadillo en el parque de la Tolerancia. Camisetas, artesanía y diversos productos inspirados en el arcoíris se pusieron a la venta para ayudar a financiar las actividades de Awen LGTBI, la asociación que trabaja en León por la diversidad sexual y de género.

El día 25 en Santo Domingo, la mesa Basta de sexilio, por la visibilidad y la tolerancia en los pueblos, está de 18.00 a 20.00, y se aplaza la presentación del libro Eva y Mar de Claudia León en Elektra. El 27 a las 19.00, manifestación desde Santo Martino.