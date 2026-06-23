María Fernández, internista, sobre la operación bikini: "La microbiota intestinal no responde bien a los cambios bruscos ni a la escasez"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Durante décadas, la llegada del verano ha venido acompañada de dietas restrictivas, ayunos improvisados y carreras contrarreloj para perder peso antes de las vacaciones. Sin embargo, la medicina de longevidad propone una visión diferente: preparar el organismo para el verano reduciendo inflamación, mejorando la energía celular y optimizando la salud metabólica.

Este enfoque, conocido como healthspan, busca aumentar los años de vida vividos con salud, energía y autonomía. Es la nueva filosofía con la que trabajan ya multitud de marcas, caso de Clínica Neleva, uno de los centros pioneros en Europa en medicina de longevidad avanzada, donde la prevención y la personalización sustituyen a las soluciones rápidas para abordar la salud desde una perspectiva de largo plazo.

Porque el objetivo ya no es únicamente verse mejor durante unas semanas. Es llegar al verano con un organismo más resiliente y construir una salud capaz de acompañarnos durante décadas.

El gran error de la operación bikini: cuando intentar adelgazar rápido genera más inflamación

Para la doctora María Fernández, Médico Asistencial y Especialista en Medicina Interna, Anestesiología y Reanimación de Clínica Neleva, muchas de las estrategias tradicionales asociadas a la operación bikini pueden acabar produciendo el efecto contrario al deseado: “la microbiota intestinal no responde bien a los cambios bruscos ni a la escasez. Las bacterias beneficiosas que componen un ecosistema intestinal sano necesitan diversidad y regularidad: fibra variada, micronutrientes, polifenoles —presentes en frutas, verduras de colores, aceite de oliva virgen extra, té verde— y horarios estables”.

A ello se suma una práctica cada vez más habitual: sustituir comidas completas por batidos o productos sustitutivos. “Estos productos, aunque aporten calorías calculadas, carecen de la matriz alimentaria real —la estructura física del alimento con su fibra, sus compuestos bioactivos, su textura…—. La microbiota no se alimenta de nutrientes aislados; se alimenta de alimentos completos”, explica la experta.

Pero quizá uno de los factores más infravalorados sea el impacto del estrés. “La restricción genera estrés fisiológico, y el estrés eleva el cortisol. El cortisol elevado de forma sostenida es proinflamatorio y afecta directamente a la permeabilidad intestinal. Es decir, la dieta restrictiva de primavera puede estar haciendo exactamente lo contrario de lo que promete”, desvela la doctora María Fernández.

En consulta, además, observan tres desencadenantes habituales detrás de muchos casos de hinchazón abdominal, digestiones pesadas e inflamación silenciosa: los ultraprocesados con edulcorantes artificiales, el estrés durante las comidas y ciertos excesos alimentarios que suelen considerarse saludables.

“El segundo no es un alimento: es el estado emocional en el que comemos. Comer bajo ansiedad o estrés, rápido, sin masticar, frente a una pantalla o en medio de una discusión, independientemente de lo que haya en el plato, activa el sistema nervioso simpático y bloquea el nervio vago, que es el que regula la digestión”. La doctora señala también una paradoja muy frecuente en esta época del año: “En personas con un intestino ya inflamado o comprometido, una gran cantidad de fibra cruda puede empeorar los síntomas en lugar de aliviarlos. La tolerancia a la fibra no se improvisa en primavera: es algo que se construye a lo largo de todo el año.”

¿Por qué en verano seguimos cansados aunque durmamos más?

Si la inflamación es uno de los grandes enemigos de la longevidad, la energía celular es uno de sus mayores aliados. Con la llegada del calor, muchas personas experimentan una sensación persistente de cansancio que suele atribuirse únicamente a las altas temperaturas. Sin embargo, detrás de ese agotamiento existe un mecanismo biológico mucho más profundo: “Al aumentar las temperaturas, el cuerpo gasta más energía en termorregularse: aumenta el flujo sanguíneo periférico, la sudoración y la pérdida de electrolitos, y el corazón trabaja más para mantener la estabilidad interna”, explica la doctora Maribel Tejeda, Médico Asistencial y especialista en Medicina Interna.

Todo este esfuerzo recae sobre las mitocondrias, las responsables de producir energía en las células: “el problema es doble. Por un lado, el calor y la deshidratación reducen la eficiencia con la que las mitocondrias generan energía. Por otro, cuando estas trabajan bajo presión, producen más radicales libres como subproducto.”

Cuando la capacidad antioxidante del organismo no consigue neutralizar estos radicales libres aparece el estrés oxidativo, uno de los mecanismos biológicos más estrechamente relacionados con el envejecimiento: “ese daño crea un círculo vicioso. Las mitocondrias dañadas producen menos energía y, a la vez, más radicales libres, lo que se traduce en esa sensación de fatiga, cansancio mental y bajo rendimiento que mucha gente nota en verano”, asegura la experta médica.

Por eso, desde la medicina de longevidad, preparar el cuerpo para las vacaciones implica algo más que descansar: “Cuidar la energía no es solo sentirse mejor hoy, sino proteger la maquinaria celular a largo plazo”, aconseja la doctora Tejeda.

La especialista Maribel Tejeda destaca además el valor de elementos tan simples como la luz natural, el movimiento o el descanso: “La luz cálida y rojiza del final del día, como la de un atardecer en la playa, es rica en longitudes de onda rojas e infrarrojas, las mismas en las que se basa la fotobiomodulación o terapia de luz roja. Y un buen descanso es, literalmente, el mejor reset mitocondrial que existe”. Otro consejo que dan desde la clínica es optar por la fotoprotección oral, que no sustituye a la crema solar, sino que la complementa desde dentro.

Mientras la cultura de la operación bikini sigue obsesionada con los kilos, la medicina de precisión presta atención a indicadores mucho más relevantes.

“Cuando hablamos de salud metabólica nos referimos a la capacidad del organismo para gestionar de forma eficiente la energía que obtiene de los alimentos, manteniendo parámetros como la glucosa en sangre, la sensibilidad a la insulina, la inflamación de bajo grado, la composición corporal y los niveles de energía dentro de rangos saludables”, explica Marina Rivas, Health Coach de Clínica Neleva.

La experta insiste en que el peso corporal ofrece una imagen extremadamente limitada del estado real de salud: “el peso es solo un dato más y, por sí solo, ofrece una visión muy limitada del estado de salud de una persona. Dos personas con el mismo peso pueden tener perfiles metabólicos completamente distintos.”

Por ello, el objetivo ya no consiste únicamente en adelgazar antes de una fecha concreta, sino desarrollar hábitos que favorezcan un metabolismo flexible y resiliente durante todo el año. La tecnología juega un papel cada vez más importante en este proceso.

Herramientas como el Monitor Continuo de Glucosa (CGM) permiten conocer en tiempo real cómo responde cada organismo a la alimentación, el ejercicio, el sueño o el estrés.

“Estas herramientas pueden servir para desarrollar una mayor conciencia metabólica y fomentar hábitos que favorezcan una respuesta más estable del organismo ante situaciones que suelen ser frecuentes en verano, como comidas tardías, exceso de alcohol, viajes, cambios de horarios o alteraciones del sueño”, informa Marina Rivas.