'Danza porque sí' presenta «¡De barrio, barrio!» el jueves 25 de junio en el Auditorio de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El jueves 25 de junio tendrá lugar la tercera muestra del taller de Danza Inclusiva impulsado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de León. Esta muestra es el resultado de un trabajo que los bailarines Ángel Zotes e Isabel Álvarez han llevado a cabo cada semana en el Auditorio de León con un grupo de 19 personas únicas.

Como otros años se trata de una creación propia y participativa y su particularidad reside en la diversidad y la diversión, la integridad personal y grupal y la creatividad compartida. Esta obra se mostrará en el Auditorio de León el jueves 25 de junio a las 19.00h. Se pueden retirar las invitaciones a partir del lunes 22 de junio en horario de 9 a 14 horas. Un anticipo de '¡De barrio, barrio!' se presentó el día de la Danza.