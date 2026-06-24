Talasotermia en Niza

Publicado por Mercedes Menéndez Cobos (EFE) Niza Creado: Actualizado:

El mar Mediterráneo podría convertirse en el gran aire acondicionado de Niza. La ciudad francesa prepara una inversión de unos 100 millones de euros para utilizar agua marina como sistema de climatización urbana, en plena ola de calor que golpea Francia y gran parte de Europa.

El proyecto se basa en la llamada talasotermia, una tecnología que aprovecha la energía térmica del agua del mar para producir frío en verano y calor en invierno. La metrópoli de Niza-Costa Azul ha lanzado esta semana el proceso de licitación para crear una red urbana de calefacción y refrigeración alimentada por el mar. La inversión estimada se sitúa entre 80 y 100 millones de euros. El sistema funcionará mediante bombas de calor e intercambiadores que captan la temperatura del agua marina a través de una red de tuberías subterráneas. De acuerdo con las autoridades locales, el objetivo es reducir el uso de combustibles fósiles y estabilizar los costes energéticos utilizando una fuente local y constante de energía. Una vez en funcionamiento, la tecnología podría cubrir las necesidades de calefacción y climatización de miles de viviendas y establecimientos hoteleros, con tarifas reguladas, según ha indicado la metrópoli en un comunicado. Éric Ciotti, alcalde de Niza, se ha felicitado en redes sociales por encontrar «respuestas concretas para descarbonizar nuestro territorio». La oposición ecologista, aunque favorable en principio, ha pedido que se realicen estudios de impacto para garantizar que la biodiversidad marina y las áreas protegidas del litoral no se vean afectadas. El proyecto se enmarca en una estrategia de adaptación al cambio climático en ciudades costeras, cada vez más expuestas a olas de calor intensas y prolongadas. Mónaco fue pionero en la Costa Azul al poner en funcionamiento una red de talasotermia.

La ciudad francesa de Cannes también está impulsando un proyecto similar, con el que prevé alimentar hoteles y 4.500 viviendas, así como reducir en 6.500 toneladas las emisiones de dióxido de carbono.

Francia está viviendo una ola de calor que ha causado al menos cuarenta muertes. Las altas temperaturas han motivado el cierre anticipado del Museo del Louvre y la torre Eiffel y ha extendido la alerta a este miércoles a 58 del centenar de sus departamentos.