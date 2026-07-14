¿Qué ocurrió tal día como hoy, 14 de julio?

Varias personas colocan flores, velas y un peluche en tributo a las víctimas del atentado en Niza, este viernes.

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Un 14 de julio, de 1997 miles de españoles se manifestaron contra la violencia de ETA tras el asesinato de político Miguel Angel Blanco y en 2016, el terrorismo islamista atentó en Niza (Francia) provocando 84 muertos.

En 2005 se lanzó la Alianza de las Civilizaciones y en 2024 España ganó su cuarta Eurocopa de fútbol y Carlos Alcaraz logró su segundo torneo de Wimbledon.

Día Mundial del chimpancé.

Día Internacional del tiburón.

Día Mundial de la orca.

Día Internacional del auxiliar de enfermería.

Día Internacional de las personas no binarias.

1789.- Comienza la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla.

1795.- 'La Marsellesa' se convierte en himno francés.

1894.- Sabino Arana funda la Sociedad Euskeldun Batzokija en Bilbao, germen del Partido Nacionalista Vasco e izan por vez primera la ikurriña.

1902.- El cuzqueño Agustín Lizárraga descubre las ruinas peruanas de Machu Pichu, que en 1911 da a conocer al mundo el estadounidense Hiram Bingham.

1933.- La Alemania nazi promulga la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas, que permite la esterilización para mejorar la raza alemana.

1937.- Primer vuelo que cruza el Polo Norte desde San Jacinto (California) hasta Moscú (Rusia).

1938.- El Giornale d'Italia publica el texto anónimo, preparado por Mussolini, 'Il Fascismo e i problemi della razza', que inspira las leyes raciales.

1940.- Fulgencio Batista gana las elecciones presidenciales de Cuba, apoyado por socialistas y comunistas.

1960.- La británica Jane Goodall llega por vez primera a la Reserva tanzana de Gombe Stream, donde estudia a los chimpancés.

1964.- El ciclista Jacques Anquetil gana su quinto y último Tour de Francia.

1971.- La junta general ordinaria del Fútbol Club Atlético de Madrid cambia la denominación del estadio por el nombre de Vicente Calderón en honor a su presidente.

1983.- Nintendo lanza el videojuego 'Mario Bros'.

1986.- Mueren 12 guardias civiles en el atentado de ETA en la plaza de la República Dominicana, en Madrid.

1995.- Nace el formato de audio comprimido MP3, pero el primer reproductor (MPMan F10) no se vende hasta 1998.

1997.- Millones de personas se manifiestan España contra la violencia de ETA y en repudio por el asesinato de concejal popular Miguel Ángel Blanco.

1998.- El marroquí Hicham El Guerrouj logra el récord mundial de 1.500 metros (3:26.00), en Roma.

2000.- Un jurado de Miami otorga la cifra récord de 145.000 millones de dólares en indemnizaciones a medio millón de fumadores de Florida, luego desestimada en 2006.

2002.- Un ultraderechista francés falla un disparo contra el presidente, Jacques Chirac, en París.

2005.- La ONU lanza la 'Alianza de Civilizaciones' entre el mundo occidental, el árabe y el musulmán, iniciativa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

2010.- Kodak fabrica su último rollo de película de diapositivas Kodachrome, tras 75 años en el mercado, con el que inmortaliza imágenes Steve McCurry, afamado fotógrafo de Magnum.

2015.- Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, más Alemania) alcanzan en Viena el acuerdo por el que Irán no fabricará armas nucleares.

2016.- 84 muertos y más de 400 heridos en un atentado islamista, por arrollamiento con un camión, en Niza (Francia).

2021.- El Tribunal Constitucional declara ilegal el confinamiento decretado por el Gobierno español en el primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus del covid-19.

2023.- El Gobierno colombiano y el ELN firman en La Habana los protocolos del alto el fuego y la participación social.

2024.- España gana su cuarta Eurocopa de fútbol tras derrotar a Inglaterra por 2-1 en la final jugada en Berlín (Alemania).

2024.- El tenista Carlos Alcaraz gana su segundo torneo de Wimbledon tras el logrado en 2023.

NACIMIENTOS

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1602.- Giulio Mazzarini, 'Mazarino', cardenal italiano al servicio de Francia.

1717.- Ventura Rodríguez, arquitecto español.

1807.- Ventura de la Vega, poeta y escritor hispanoargentino.

1910.- William Hanna, estadounidense cofundador de los estudios de películas de animación.

1913.- Gerald Ford, expresidente estadounidense.

1918.- Ingmar Bergman, director sueco de cine y teatro.

1923.- Primo Nebiolo, expresidente italiano de la Federación Internacional de Atletismo.

1937.- Yoshiro Mori, ex primer ministro japonés.

1942.- Javier Solana Madariaga, político español y ex secretario general de la OTAN.

1973.- Candela Peña, actriz española.

1977.- Victoria de Suecia, princesa heredera.

DEFUNCIONES

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1816.- Francisco de Miranda, prócer de la independencia de Venezuela.

1920.- Mariano de Cavia, escritor y periodista español.

1954.- Jacinto Benavente, dramaturgo español.

1970.- Luis Mariano, cantante español.

1971.- Ermilo Abreu Gómez, escritor y académico mexicano.

1998.- Richard McDonald, creador de la cadena de comida rápida homónima.

2002.- Joaquín Balaguer, expresidente dominicano.

2003.- Compay Segundo, músico cubano.

2010.- Eduardo Sánchez Junco, director de la revista 'Hola'.

2022.- Eugenio Scalfari, periodista italiano.