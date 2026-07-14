'Xeitu' con la infancia

Existe una palabra hermosa en leonés, xeitu, que condensa el arte de hacer las cosas bien, con mimo, destreza y ese saber estar tan propio de las gentes. Con ese mismo impulso que brota de la tradición leonesa y con la mirada puesta en las urgencias del presente, nace la primera edición de las ‘Noches de verano Xeitu’.

La cita tendrá lugar el próximo 24 de julio en un espacio tan ligado al saber y al compromiso social como es el jardín de la Fundación Sierra Pambley, bajo un lema que es toda una declaración de intenciones: «Me presta León cuando protege con arte».

Detrás de esta propuesta innovadora están la escritora leonesa Patricia Álvarez y la gestora cultural Lidia Fos, especializada en eventos inclusivos. Ambas han logrado fusionar la agitación cultural con un objetivo social de enorme calado y demasiadas veces silenciado: la protección de la infancia y la prevención del abuso sexual infantil.

El faro que ilumina este encuentro es el libro Rizos, obra de la propia Patricia Álvarez. Las páginas de este relato didáctico sirven como hilo conductor para dotar a los más pequeños de herramientas esenciales que les permitan identificar sus límites corporales, fomentando una comunicación segura. La presentación se completará con el marco de protección legal y las pautas que ofrecerá el bufete de Marcos García Montes y sus abogados colaboradores.

'Noches verano Xeitu’ apuesta por la inclusión real y la accesibilidad universal de las personas sordas en alianza imprescindible con la Asociación de Familiares y Amigos del Sordo de León (Asfas). Bajo esta premisa de derribar muros, la velada se transformará en un emocionante recital poético bilingüe con los jóvenes poetas sordos y oyentes Raquel Álvarez, Jared Pérez e Irene Soriano juneot a la violinista Sofía Díez, en un diálogo íntimo entre la lírica y la música.

Para que la palabra y el arte lleguen a todos los rincones del jardín, la intérprete de lengua de signos Rebeca Gutiérrez y las alumnas de mediación comunicativa Sara Noriega, Cristina Carrera y Maitane Sánchez harán la traducción simultánea.

En suma, será una noche para demostrar que León, cuando se une para cuidar a los suyos con xeitu, se vuelve más justa y más humana. La velada, de acceso libre, cuenta también con el respaldo de la Concejalía de Bienestar Social, Cáritas y la editorial Querer.