Castilla y León lidera el consumo infantil de fruta, con siete de cada diez menores que la toman a diario

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Casi siete de cada diez menores de Castilla y León consumen fruta fresca todos los días, un porcentaje que no solo lidera el ranking nacional, sino que supera en cerca de 17 puntos la media del conjunto del país. Además, la Comunidad figura entre las autonomías con mejores hábitos alimentarios de España en otros productos básicos de una dieta saludable, según los datos de la Encuesta de Salud de España 2023 analizados por Ical.

En concreto, el 69,68 por ciento de los menores de Castilla y León consume fruta a diario, frente al 52,98 por ciento de la media nacional. Ninguna otra autonomía alcanza los registros de la Comunidad, que encabeza la clasificación por delante de Madrid, con un 68,36 por ciento, y Castilla-La Mancha, con un 62,73 por ciento. La diferencia resulta especialmente significativa si se compara con otros territorios como la Comunidad Valenciana, donde apenas el 29,88 por ciento de los menores consume fruta todos los días, menos de la mitad que en Castilla y León. También presentan porcentajes significativamente inferiores Asturias, con un 40,68 por ciento, y Andalucía, con un 40,89 por ciento.

Encuesta de Salud de España 2023 Indicadores de bienestar infantil en Castilla y León Nutrición Desayuno Higiene 🍎 69,68% Fruta a diario (CyL) 🥦 43,93% Verduras a diario (CyL) 🐟 41,35% Pescado (3+ sem) 🥚 61,48% Huevos (3+ sem) 🥩 68,41% Carne (3+ sem) 🥗 45,21% Legumbres (3+ sem) ⚖️ 16,52% Menores con exceso de peso (2ª tasa más baja de España) 🥣 15,45% Desayuno completo (CyL) ☕ 54,39% Bebida + Cereal/Pan ❌ 2,50% No desayunan 🪥 77,74% Cepillado 2+ veces/día ✨ 40,35% Cepillado 3+ veces/día 🦷 3,18% Sin rutina diaria

La Comunidad también destaca en el consumo diario de verduras y hortalizas. El 43,93 por ciento de los menores las toma todos los días, más de doce puntos por encima de la media nacional, situada en el 31,42 por ciento. Este porcentaje sitúa a Castilla y León en la tercera posición nacional, únicamente por detrás de Baleares, con un 49,74 por ciento, y Murcia, con un 45,40 por ciento.

Los datos reflejan igualmente una presencia destacada de otros alimentos recomendados dentro de una dieta equilibrada. Castilla y León ocupa la segunda posición nacional en consumo de pescado tres o más veces por semana, con un 41,35 por ciento de los menores, solo superada por Castilla-La Mancha (43,52 por ciento). Además, el 61,48 por ciento consume huevos con esa frecuencia y el 68,41 por ciento carne, mientras que el 45,21 por ciento toma legumbres tres o más veces por semana.

Este patrón alimentario resulta coherente con los resultados observados en otros indicadores de salud. Castilla y León registra la segunda menor tasa de exceso de peso infantil de España, con un 16,52 por ciento de menores con sobrepeso u obesidad, solo por detrás de Asturias (15,98 por ciento) y muy por debajo de la media nacional, situada en el 23,25 por ciento.

Los datos de Castilla y León encajan con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consideran el consumo habitual de frutas, verduras, legumbres y pescado uno de los pilares básicos para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la salud a largo plazo, y que alertan de que la sustitución progresiva de alimentos frescos por productos ultraprocesados y bebidas azucaradas se encuentra detrás de buena parte del aumento de la obesidad infantil.

Desayuno

Los buenos resultados de Castilla y León, si bien, no se repiten en una de las principales comidas del día, ya que solo el 15,45 por ciento de los menores de entre uno y 14 años toma un desayuno considerado completo, integrado por una bebida, fruta y cereales, pan o tostadas. El porcentaje se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, que alcanza el 16,59 por ciento, y aleja a la Comunidad de territorios como Cantabria, donde este hábito alcanza al 35,5 por ciento de los menores; Canarias, con un 32,71 por ciento; Galicia, con un 23,62 por ciento, y Asturias, con un 22,81 por ciento.

En este apartado, Castilla y León ocupa una posición intermedia en la clasificación nacional, por delante de comunidades como Murcia, donde solo el 8,46 por ciento de los menores realiza un desayuno completo; Baleares, con un 9,23 por ciento; Andalucía, con un 11,09 por ciento, y Castilla-La Mancha, con un 11,87 por ciento.

La mayoría de los menores de la Comunidad, un 54,39 por ciento, desayuna una bebida acompañada de cereales, pan, tostadas o productos similares, una proporción superior a la media nacional, situada en el 49,09 por ciento. Además, un 2,5 por ciento reconoce no desayunar habitualmente, más del doble que la media española, que se sitúa en el 1,07 por ciento.

Entre los mejores en higiene dental

Donde Castilla y León vuelve a destacar es en la higiene bucodental. El 77,74 por ciento de los niños de entre tres y 14 años se cepilla los dientes al menos dos veces al día, casi cuatro puntos por encima de la media nacional, situada en el 73,84 por ciento, siempre según los datos de la Encuesta de Salud de España 2023 analizados por Ical.

Si se suman los menores que se cepillan los dientes dos veces al día y los que lo hacen tres o más veces, Castilla y León alcanza ese 77,74 por ciento, solo por detrás de Cantabria, con un 91,2 por ciento; Galicia, con un 85,39 por ciento; País Vasco, con un 84,39 por ciento; Canarias, con un 83,89 por ciento, y Aragón, con un 81,79 por ciento.

Por el contrario, comunidades como la Valenciana, con un 59,09 por ciento; Murcia, con un 60,37 por ciento; Baleares, con un 66,29 por ciento, o Castilla-La Mancha, con un 66,57 por ciento, presentan registros muy inferiores a los de Castilla y León.

Además, el 40,35 por ciento de los menores castellanos y leoneses realiza tres o más cepillados diarios, más de once puntos por encima de la media nacional, situada en el 29,23 por ciento. Solo Cantabria, con un 52,71 por ciento, y Extremadura, con un 43,63 por ciento, superan a Castilla y León en este indicador, mientras que Galicia alcanza el 37,68 por ciento y Andalucía el 38,53 por ciento. En el extremo contrario, apenas un 1,09 por ciento reconoce no cepillarse nunca los dientes y solo un 3,18 por ciento admite no seguir una rutina diaria de higiene oral.