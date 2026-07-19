La ortiga que renaz

Publicado por Roberto González Quevedo Creado: Actualizado:

Dame la impresión de que siempres conocí las ortigas. Unu de los mandamientos que recibiera dende pequenu yera aquel que dicía: «La ortiga nun se toca». Deprendíase bien la sentencia, porque en cuantas que tocabas una ortiga una picazón ya un aquel de dolor muitu agudu faía que te sintieras mal. Costaba caru aguantare aquel malestar vivu ya agresivu, como si un cientu d’aguchas se clavaran no tou cuerpu. Ya aquel.los instantes de desesperación provocaban axagüeiros ya movimentos compulsivos pa l.librase d’aquel.la sensación. Yeran especialmente peligrosas aquel.las ortigas que tenía muita «grana», aquel.las ortigas cargadas d’un poder que nun yéramos quien a tornare.

Cuando de rapaz nun aparabas d’andare d’un sitiu pa outru, por cualquier calechón ou por unu de los muitos paredones ya casas viechas del pueblu, yera inevitable que te picara una ortiga. Teníamos una sustancia que, al paecere, yera quien a desaniciare aquel picazón: garrar una hortelana, que debe sere la yerbabuena ya tien un aquel que s’asemecha a la menta, ya pasala pol sitiu onde la ortiga te picara. You nun séi si yera la hortelana un calmante afitáu na ciencia ou si yera una tradición imaxinaria, pero la verdá yía que gracias a la hortelana paecíanos que menguaba l’efeutu de la ortiga. Sicasí, yéramos un poucu inxustos conas ortigas, que mancaban, yía verdá, pero que tamién tienen cousas bien buenas. Anque nun hai dulda de que pican ya inflaman partes del nuesu cuerpu, tamién la ortiga, la típica mala yerba, tien sustancias curativas ya tien un usu no mundu de la farmacia. La melecina aproveita unas cuantas cousas de la ortiga, que tamién, si se conoz la cousa, puei hasta valir pa faere comidas prestosas. Güei los ortigales crecen ya vemos chenas d’ortigas bien de tierras que tuvieran muitu valir ya que la xente tenía pa semar ya recocher un frutu importante. Yía como si, aproveitando que la xente marcha de los pueblos, la ortiga tuviera fayendo un l.labor de venganza. A lu l.largu de muitu tiempu los seres humanos dedicánonse a domesticare la naturaleza p’aproveitase d’el.la. En realidá esta yía una perspeutiva que tien muita racionalidá, porque eso yía la cultura humana: el l.labor d’afitar un paisax nuevu onde s’afite’l sustentu de la sociedá. Pero la naturaleza siempres ta al tantu, asperando’l repliegue de los humanos pa reconquistare aquel.lo que fuera d’el.la. Ya agora que mengua’l dominiu de los humanos en dalgunos sitios que conquistara, renuévase la fuercia de la naturaleza como afitando ya fayendo pública la sua reivindicación hestórica de rixir el planeta en cualquier requexu que seya.