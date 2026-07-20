Una escuela de exorcistas

Publicado por Darío Menor Vaticano Creado: Actualizado:

Ania Goledzinowska fue la guinda del pastel de cumpleaños de Silvio Berlusconi. Era la época del 'bunga bunga', las bacanales que el mandatario organizaba en sus mansiones y por las que desfilaron decenas de jóvenes. Aquellas experiencias, no obstante, no le dejaron indemne. Empezó a sentirse cada vez peor hasta que acudió a un exorcista, que aunque primero le recomendó ir al psiquiatra, antes quiso imponerle la mano sobre la frente. Entonces «sucedió de todo", según cuenta la exmodelo polaca. «En la habitación había seis personas, pero no conseguían pararme. La cabeza me giró 180 grados y me lancé contra el sacerdote con una fuerza sobrehumana, insultándole con voces de hombre que nada tenían que ver con la mía", explica esta mujer que hoy se declara «renacida» tras someterse a numerosos exorcismos.

Goledzinowska ofreció su testimonio en en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma.. Más de un centenar de personas participaron en la edición número 20 del seminario en el que sacerdotes, religiosos, monjas y laicos aprenden cómo combatir al diablo, desde una perspectiva académica y con el testimonio de personas que han pasado por este trance, como Goledzinowska, así como de expertos en teología, medicina, derecho, criminología, neurociencia y, por supuesto, exorcistas.

Uno de ellos fue el italiano Antonio Mattatelli, que ayudó a Goledzinowska a liberarse de sus posesiones diabólicas. Sin entrar en los detalles de aquel caso, Mattatelli asegura que cada vez hay más personas que llaman a las puertas de la Iglesia para liberarse del demonio, que utiliza como puerta de acceso el espiritismo, el ocultismo o las sectas y tiene un terreno fértil en las nuevas tecnologías. «El diablo, con su afán por encarnarse, por tener un cuerpo, podría aprovechar por ejemplo la robótica para tener una especie de cuerpo artificial", asegura el exorcista italiano. Una de las mayores dificultades para los exorcistas es saber si la persona sufre un trastorno psiquiátrico o su problema tiene una causa demoníaca. «Si tienes problemas de carácter mental, ahí es más complicado. Por ejemplo, una obsesión. Ves imágenes que sólo tú percibes y oyes voces que sólo tú escuchas. Si está en estado puro, es muy difícil de distinguir de una esquizofrenia", explica monseñor Rubens Miraglia Zani, que pide a la Iglesia católica más formación y conciencia en esta disciplina.