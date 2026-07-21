El peligro fiscal de las herencias colaterales: por qué recibir bienes de un tío o un primo puede salir muy caro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Recibir el patrimonio de un familiar directo como padres o hijos suele interpretarse como un desahogo económico. No obstante, el panorama cambia radicalmente cuando el legado proviene de un pariente colateral, como puede ser un tío o un primo. Lejos de ser una buena noticia, esta situación puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza financiero debido al fuerte impacto de las cargas tributarias.

Durante su participación en el canal de YouTube de Navarro & Navarro, la abogada experta en sucesiones Oihane Moreira ha puesto el foco en esta problemática. Según detalla la letrada, este tipo de transmisiones de bienes suele producirse de dos formas: bien porque el difunto ha dejado un testamento designando directamente al heredero, o bien mediante la vía legal cuando no existe dicho documento.

En este último escenario, la legislación establece un orden muy estricto. Los primos, situados como parientes colaterales de cuarto grado, solo tienen derecho a heredar si se ha producido un vacío absoluto en la cadena familiar previa (es decir, si no hay descendientes, ascendientes, cónyuge, hermanos ni sobrinos).

La principal traba de estas herencias no es solo el proceso burocrático, sino la asfixiante presión impositiva. Al no pertenecer al grupo de herederos directos, los tíos y primos se quedan fuera de las habituales bonificaciones fiscales ventajosas. Esto provoca que se apliquen tarifas progresivas y coeficientes multiplicadores que incrementan de forma exponencial el importe final que se debe abonar a la administración.

A este escenario se suma la complejidad territorial, ya que el Impuesto sobre Sucesiones está cedido a las comunidades autónomas. Esta falta de unificación genera grandes diferencias según el territorio donde se tramite, modificando las reducciones aplicables. Por todo ello, contar con una previsión y un asesoramiento legal especializado resulta fundamental para evitar que un legado familiar termine generando más deudas que beneficios.