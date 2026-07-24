La segunda casa de los niños saharauis

Publicado por Claudia Melcón Creado: Actualizado:

El encuentro anual del proyecto en las piscinas de Valencia de Don Juan ´Vacaciones en paz’ se celebró ayer con el objetivo de mejorar la situación de los menores procedentes de un pueblo que todavía reclama su independencia.

Se trata de treinta y cuatro niños acogidos entre León y El Bierzo. «Ya son más de diez años en los que este encuentro de Valencia de Don Juan se ha llevado a cabo», dijo Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta de Castilla y León.

«Estos niños vienen aquí todos los veranos a pasar un día en el que se olvidan de sus problemas, conviven con todos los niños que hay en las piscinas y disfrutan de ellas», añadió el alcalde de Valencia de Don Juan, José Jiménez. «Es una causa muy bonita y hay que ayudar porque estos muchachos están fuera de su tierra desde hace un montón de años», denunció el alcalde.

«Este programa lleva vigente en León desde 1994. Los sacamos de los campamentos de refugiados en Tinduf en Argelia», dijo Ángeles Giménez, presidenta de la Unión de asociaciones del pueblo saharaui en Castilla y León.

Este proyecto es decisivo para el bienestar físico de los menores: «En este momento las temperaturas de donde vienen rozan los 53 grados. Los dos meses que pasan aquí, aparte de vivir en un ambiente más saludable, pasan revisiones médicas, la comida es más equilibrada y disfrutan de lo que allí no tienen».

Giménez hizo un llamamiento a la ciudadanía para que más familias acojan a saharauis: «Se necesitan muchísimas más acogidas. En el 2002 teníamos novecientas familias en Castilla y León y este año tenemos ciento cincuenta y nueve —el número de niños acogidos en Castilla y León—. Ya hubo un descenso con la crisis del 2008. Con la pandemia parece que los hábitos han cambiado y la solidaridad ha quedado un poquito relegada». También reclama más presencia de las autoridades en el acto. «Otros años venían más, más representantes. Pensábamos que la Junta no iba a venir».

Abdlahe Hamad lleva tres años como delegado saharaui de Castillla y León. Sostiene que los beneficios de la inicaitiva no son solo físicos, sino también de desarrollo personal: «Los niños saharauis pueden conocer que existe un mundo exterior a ellos y eso les permite añorar su tierra, así que les abre los ojos. Los menores están como en el servicio militar, contando los días que pasan, auque lo pasen bien, pero no paran de preguntar cuántos días les quedan».

Salamtu Jandud fue uno de los niños acogidos por el programa hace muchos años y vivió con una familia zamorana. Actualmente reside en Valladolid y es el presidente de la Asociación de la Diáspora Saharaui.

La historia de Jandud revela que este programa también ofrece a los niños la posibilidad de prosperar: «Mi familia de acogida me permitió estudiar aquí. Para mí lo primordial del programa, y soy ejemplo de ello, es el vínculo entre la sociedad española y la saharaui, independientemente de las decisiones políticas, el pueblo español siempre ha estado ahí y esa hermandad es inquebrantable».

Jandud se siente español y saharaui: «Siempre decía que tenía dos madres y dos padres». Jandud cree en la necesidad de concienciar a los jóvenes sobre la causa saharaui: «Hay un rango de edad que sí que está muy concienciado porque lo han vivido o porque sus padres han hecho la mili en el Sáhara Occidental, pero tristemente la gente joven no está conciencidada del todo. Ahí está nuestra labor con charlas en las universidades».

A partir de esta iniciativa, las familias de acogida de León aportarán a estos niños el calor de un hogar lejos de la hostilidad del desierto.