La Diputación impulsa la calidad de vida de las mujeres rurales

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Diputación de León, a través de su Programa de Mujer e Igualdad, ha puesto en marcha el proyecto «Autonomía y Bienestar», una iniciativa dirigida a mujeres de la provincia con el objetivo de favorecer su bienestar integral, fortalecer su autonomía personal y ofrecer herramientas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

El proyecto, impulsado por el área de Derechos Sociales bajo la dirección del diputado Francisco Javier Álvarez, se está desarrollando mediante talleres grupales en distintos municipios de la provincia, con una metodología participativa adaptada a las características y necesidades de cada grupo. A lo largo de seis sesiones, las participantes trabajan contenidos relacionados con el autocuidado, la identificación de necesidades personales, la toma de decisiones, la organización del tiempo, la comunicación en la vida cotidiana, la gestión de las relaciones personales y el fortalecimiento de las redes de apoyo y de la participación social.

La iniciativa está dirigida principalmente a mujeres atendidas desde los Servicios Sociales del medio rural y cuenta con la colaboración de los Centros de Acción Social (Ceas), que participan tanto en la difusión de la actividad como en la conformación de los grupos. En total, se desarrollarán 25 acciones formativas, una en cada uno de los Ceas de la provincia. Para facilitar su implantación en todo el territorio leonés, la ejecución del proyecto corre a cargo de dos entidades especializadas.

La Asociación Valponasca es la encargada de desarrollar las actividades en la zona este de la provincia, que comprende los Ceas de Boñar, La Bañeza, Cistierna, La Magdalena, León I, León II, Mansilla de las Mulas, Cuenca de Matallana, Riaño, Ribera del Órbigo, Sahagún, Santa María del Páramo y Valencia de Don Juan. Por su parte, la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas asume la ejecución del proyecto en la zona oeste. Con esta iniciativa, la Diputación de León continúa impulsando actuaciones orientadas a promover la igualdad de oportunidades y apoyar a las mujeres.