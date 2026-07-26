La inteligencia artificial acelera el cibercrimen: así usan tu voz para su estafa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha transformado radicalmente el panorama del cibercrimen, dotando a los delincuentes de herramientas sin precedentes para perpetrar estafas. Así lo ha puesto de manifiesto María de los Llanos, profesora de la UNED, durante los cursos de verano organizados por la UNED Pontevedra, centrados en la IA y la ciberseguridad. Según la experta, esta tecnología "ha cambiado completamente el paradigma de la ciberseguridad", acelerando los procesos de ataque y haciendo que las vulnerabilidades sean explotadas con una agilidad asombrosa.

Antaño, los ciberdelincuentes necesitaban invertir tiempo considerable en adquirir conocimientos técnicos complejos. Sin embargo, la IA ha simplificado drásticamente este proceso. La profesora de la UNED ilustra esta evolución con un símil futbolístico, explicando que ahora "la pelota ruede más rápido". Los atacantes "se apoyan con la inteligencia artificial para reducir ese tiempo de aprendizaje, para obtener atajos, para llegar a localizar vulnerabilidades o desarrollar código de una manera mucho más ágil", lo que se traduce en una escalada de la sofisticación y frecuencia de los ataques.

Uno de los avances más inquietantes es, sin duda, la clonación de voz mediante IA generativa. Hemos pasado de los correos electrónicos plagados de faltas de ortografía a campañas de fraude a través de email o WhatsApp que incluyen "audios muy precisos, que ya empiezan a imitar ciertas características de la voz, como las pausas aspiradas, como ciertas entonaciones". Lo verdaderamente alarmante es que estas voces falsas pueden generarse con apenas quince o veinte segundos de audio, fácilmente obtenibles de redes sociales, lo que representa un "salto cualitativo enorme" en la sofisticación de las estafas y la suplantación de identidad.

La Inteligencia Artificial y la Ciberseguridad: Un Nuevo Campo de Batalla

La inteligencia artificial, en su vertiente generativa, ha abierto un abanico de posibilidades para los ciberdelincuentes, pero también para los defensores. En el lado oscuro, la IA permite automatizar la búsqueda de vulnerabilidades, generar código malicioso e incluso diseñar campañas de phishing altamente personalizadas. Esta capacidad de adaptación y aprendizaje automático hace que los sistemas de defensa tradicionales se vean constantemente desafiados. La velocidad a la que se desarrollan y ejecutan los ataques ha aumentado exponencialmente, exigiendo una respuesta igualmente ágil por parte de los expertos en seguridad. La creación de deepfakes de audio y vídeo es un claro ejemplo de cómo la IA puede manipular la percepción de la realidad, dificultando la distinción entre lo auténtico y lo fraudulento.

La Amenaza de la Clonación de Voz: ¿Cómo Funciona y por Qué es Tan Peligrosa?

La clonación de voz, también conocida como síntesis de voz o deepfake de audio, se basa en algoritmos de IA que analizan patrones de habla de una persona (tono, ritmo, entonación, acento) a partir de una muestra de audio. Con tan solo unos segundos de grabación, estos sistemas pueden generar nuevas frases con la voz de la persona original. La peligrosidad de esta técnica reside en su capacidad para suplantar la identidad de manera convincente, explotando la confianza y el vínculo emocional. Los ciberdelincuentes utilizan estas voces clonadas para estafas telefónicas, fraudes al CEO (donde se suplanta la voz de un directivo para ordenar transferencias urgentes) o engaños a familiares y amigos, solicitando dinero o información sensible bajo una falsa emergencia. La dificultad para detectar estas falsificaciones radica en su realismo, que puede pasar desapercibido incluso para personas cercanas a la víctima.

Estrategias de Defensa Personal ante la Suplantación de Identidad por Voz

Ante la creciente facilidad para caer en estos engaños, la experta de la UNED subraya que la primera barrera de protección es el sentido común. Sin embargo, añade con cierta ironía que "el sentido común es el menos común de los sentidos, desgraciadamente". Esto resalta la necesidad de una concienciación activa y de adoptar medidas preventivas. La clave es ser un poco más precavidos y desconfiados, especialmente cuando se trata de solicitudes inusuales o urgentes. Si se recibe un mensaje o audio sospechoso, la recomendación es clara: "intentar hacer una llamada de teléfono o intentar corroborarlo por otra vía de comunicación". Es fundamental ir en contra del impulso natural de "ayudar y de confiar", y verificar siempre la identidad del interlocutor a través de un canal seguro y previamente conocido. Establecer una palabra clave o una pregunta de seguridad con familiares y amigos puede ser una medida adicional muy efectiva.

El Papel de la UNED en la Concienciación sobre Ciberseguridad

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) juega un papel crucial en la formación y concienciación sobre los desafíos actuales en ciberseguridad. A través de sus cursos de verano y programas académicos, la UNED aborda temas de vanguardia como la inteligencia artificial aplicada al cibercrimen, proporcionando a estudiantes y profesionales las herramientas necesarias para comprender y combatir estas nuevas amenazas. La labor de expertos como María de los Llanos es fundamental para difundir conocimiento y promover una cultura de seguridad digital entre la ciudadanía, destacando la importancia de la prevención y la educación continua en un entorno tecnológico en constante evolución.

Preguntas Frecuentes sobre Estafas con Inteligencia Artificial

La proliferación de la IA en el ámbito del cibercrimen genera muchas dudas entre los usuarios. A continuación, respondemos a algunas de las preguntas más comunes para ayudar a comprender mejor estas amenazas y cómo protegerse:

¿Qué es exactamente un deepfake de voz? Un deepfake de voz es una grabación de audio generada por inteligencia artificial que imita la voz de una persona real, haciendo que parezca que esa persona está diciendo algo que en realidad nunca dijo. Se crea a partir de muestras de audio existentes.

¿Cómo puedo protegerme de las estafas de clonación de voz? La mejor defensa es la verificación. Si recibes una llamada o un mensaje de audio sospechoso, especialmente si te pide dinero o información personal, intenta contactar a la persona por otro medio (una llamada a un número conocido, un mensaje de texto) para confirmar su identidad y la veracidad de la solicitud. Desconfía de las peticiones urgentes.

¿Qué debo hacer si creo que he sido víctima de una estafa con IA? Si sospechas que has sido estafado, es crucial actuar rápidamente. Contacta a tu banco si hay transacciones financieras involucradas, denuncia el incidente a las autoridades competentes (como la Policía Nacional o la Guardia Civil en España) y cambia las contraseñas de tus cuentas afectadas.

¿Es legal la clonación de voz? La tecnología de clonación de voz en sí misma no es ilegal y tiene usos legítimos (como asistentes de voz o doblaje). Sin embargo, su uso para suplantar la identidad con fines fraudulentos o maliciosos es completamente ilegal y está penado por la ley.