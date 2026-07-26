El misterio detrás del firmamento: qué es en realidad el llamativo geoide de la Tierra que difundió la NASA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En los últimos días, una sorprendente representación gráfica de la Tierra inundó las redes sociales, desatando toda clase de teorías y debates entre los usuarios. Mientras muchos compartían la imagen asegurando que se trataba de la "verdadera forma" física del globo terráqueo —mostrándolo con una apariencia sumamente accidentada y deforme—, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) salió a aclarar los tantos para frenar la desinformación. La pieza en cuestión no es una fotografía de la superficie ni de los continentes, sino un modelo tridimensional conocido científicamente como geoide. Esta herramienta cartográfica ilustra con precisión cómo fluctúa el campo gravitatorio en los diferentes rincones del planeta. Para poder construir esta compleja representación global, los expertos debieron procesar más de mil millones de datos e información recolectada de manera conjunta por 19 satélites a lo largo de 15 años de arduo trabajo. Para que las sutiles variaciones en la gravedad puedan ser percibidas por el ojo humano, los científicos recurrieron a un truco técnico: exagerar la escala vertical hasta unas 10.000 veces. De no ser por este ajuste visual drástico, el modelo del geoide luciría prácticamente idéntico a una esfera lisa y perfecta. En este mapa tridimensional, los distintos colores cumplen un rol analítico fundamental, donde las zonas marcadas en rojo señalan una mayor concentración de masa y, por ende, una gravedad más intensa (como ocurre en cordilleras del estilo de los Andes), mientras que los tonos azules reflejan campos gravitatorios más débiles. Más allá del revuelo mediático y la curiosidad digital, este tipo de herramientas científicas posee una utilidad práctica incalculable. Al mapear la gravedad terrestre con semejante nivel de detalle, los investigadores obtienen información vital para monitorear el ciclo hidrológico, calcular la disponibilidad real de agua subterránea para la agricultura y estudiar con mayor exactitud el incremento a largo plazo en el nivel de los océanos.