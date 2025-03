Carmen Machi: "Si no vives y no mamas de las energías de la vida, no puedes actuar"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La actriz Carmen Machi asegura que, para ella, actuar "es algo inevitable", y advierte a quienes quieren dedicarse a esta profesión de que, "si no vives y no mamas de las energías que ves en la vida, no puedes actuar".

"Es importante estar en la vida. Para hacer de drogadicto no te tienes que drogar, pero no está mal que estés en sitios donde la gente lo hace", ha afirmado Machi, que este sábado recibe el Premio Málaga en el Festival de esta ciudad en reconocimiento a toda su trayectoria.

Aunque considera que ha "tocado todos los palos", confiesa que le gustaría hacer una película de "terror a saco", pese a que no es un género que le gusta como espectadora, pero como actriz le "alucina".

"El cine es mentira, y es la mentira más grande del mundo. Esa sangre de mentira, ese grito como espectador... quiero formar parte de eso. Ha habido alguna propuesta, más de cortos, que no he hecho seguramente por agenda", ha desvelado.

La popularidad

Está convencida de que "la popularidad la provoca la televisión al uso, que es gratuita, esa manera de entrar en las casas", y por eso cree que fue "muy fuerte" lo que se vivió con 'Ocho apellidos vascos', la única película con la que ha sentido "un fenómeno de popularidad tan bestia como el de una serie de televisión de un lustro".

Ella empezó a ser venerada por el gran público con dos series televisivas, '7 vidas' y 'Aída', pero en ese momento no temió ser encasillada como actriz cómica.

"El encasillamiento se percibe más desde fuera, y no es nada negativo. No habría pasado nada y sería un orgullo. En mi caso, venía con una carrera muy dilatada, en teatro sobre todo, donde un 99 por ciento de mis obras no han sido comedias. Además, sé lo complicado que es hacer comedia convincente. No hay que tener miedo a eso, solo miedo a que no te llamen".

Para la actriz madrileña, "esta es la profesión más bonita del mundo, porque puedes vivir mil vidas y a ti, ni te salpica".

La verdad del teatro

Nunca estudió para ser actriz, porque empezó a trabajar "muy pronto" y, cuando se presentó en la RESAD de Madrid, no la cogieron, pero cuando entró en el Teatro de la Abadía, descubrió algo. "Hay una parte como actor que tiene que ver con que tú entiendes las sensaciones, que no se estudian ni se enseñan".

"El teatro te conecta con la realidad y con la vida, y te pone la tierra bajo los pies. Cuando haces audiovisual, un coche te lleva y te trae, no porque seas la hostia, sino para que llegues a tiempo. Cuando haces teatro, debes tener la responsabilidad muy clara. Te vas de casa al teatro andando, nadie te va a buscar a casa. Eso te conecta con la vida y es lo más parecido a la libertad".

Pero, para Carmen Machi, lo más difícil es el cine. "Es lo más difícil por todas las cosas que te rodean de las que no eres el dueño. Hay un director, ruedas, ellos se quedan con el producto y en la sala de montaje pueden pasar mil cosas que no controlas".