Dimite el conselleiro do Mar de Galicia tras ser denunciado por Paloma Lago por agresión sexual

Publicado por EFE Santiago de Compostela Creado: Actualizado:

Alfonso Villares, hasta este miércoles responsable de Mar en la Xunta, ha anunciado su dimisión después de ser informado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia de su condición de investigado por agresión sexual a raíz de una denuncia presentada por la presentadora gallega Paloma Lago.

En una comparecencia sin preguntas, ha dicho ser inocente y ha circunscrito a su "esfera estrictamente personal" todo lo relacionado con el presunto episodio.

"Son circunstancias de la vida privada de una persona y no quiero que enturbien lo más mínimo la confianza de la gente en las instituciones", ha sido su mensaje, para a renglón seguido explicar que quiere defenderse sin la condición de aforado y comparecer en sede judicial "como cualquier otro ciudadano".

El alto tribunal gallego ha informado de la apertura de la investigación por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual, una causa que ahora será devuelta de nuevo a los juzgados de Ferrol de los que partió, pues Villares tampoco es aforado como diputado, dado que dejó el acta cuando en junio de 2023 entró en el Gobierno de Alfonso Rueda.

Villares, en el comunicado al que dio lectura a las seis de la tarde después de una convocatoria que no especificaba asunto y se envió a las cuatro, mostró su deseo de que el proceso se resuelva "lo más pronto posible" para reincorporarse a la vida política, en la que lleva tres décadas.

Su dimisión es la primera de la Xunta de Alfonso Rueda.

Una denuncia sobre hechos ocurridos en diciembre

La denuncia se formuló el pasado mes de enero y se refiere a hechos acaecidos el 27 de diciembre de 2024, han informado fuentes conocedoras de esta causa.

Tras su remisión a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el caso fue admitido a trámite y se iban a practicar diligencias. Sin embargo, ahora se trasladará a u juzgado ordinario al perder Alfonso Villares su aforamiento por renunciar a sus cargos de conselleiro y, previamente, parlamentario autonómico.

Fuentes judiciales han confirmado a EFE que la investigación abierta será devuelta al Palacio de Justicia ferrolano, donde se concretará qué órgano la asume a partir de parámetros como el tipo de denuncia o la fecha en que ocurrió el hecho denunciado.

Los juzgados ferrolanos disponen de seis órganos de Primera Instancia, tres de Instrucción, dos de lo Social, uno de lo Contencioso-Administrativo y dos de lo Penal. El de Instrucción número 2 es el que tiene atribuidas, inicialmente, las competencias sobre casos relacionados con la violencia contra la mujer.

Fuentes judiciales han indicado a EFE que el documento podría enviarse en los próximos días, pero el proceso podría prolongarse a lo largo del verano.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha expresado su deseo de que "haya justicia" cuanto antes y ha puesto en valor la decisón de Villares de dimitir al ser conocedor de la denuncia: "decidió renunciar a su aforamiento y ser enjuiciado por un juzgado ordinario".

A través de un mensaje en la red social la líder del BNG, Ana Pontón, ha pedido al presidente de la Xunta que acuda al Parlamento a dar explicaciones al respecto. "Un conselleiro acusado de delito sexual no es un asunto privado", ha afirmado.

El PSOE de Galicia, como el BNG, ha reclamado a Rueda que “dé explicaciones claras y urgentes” sobre la investigación y Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha pedido "tolerancia cero con los agresores sexuales, que deben dejar todos sus cargos”.

El entorno de la presentadora: "Es algo horrible"

El entorno familiar más próximo a la presentadora ferrolana Paloma Lago, en declaraciones a EFE, ha afirmado que los hechos, los cuales no han trascendido, son "algo horrible" y hay preocupación.

Ese evento se celebra cada verano en la parroquia de Covas, en el rural de Ferrol, donde Paloma Lago, de 58 años, posee una vivienda.

La comunicadora tiene cuatro hermanos. El único varón es el director del evento ecuestre y actual presidente de la Federación Gallega de Hípica.

Paloma Lago protagonizó una de sus últimas incursiones televisivas esta primavera en Televisión de Galicia, donde fue la cara visible del programa 'A miña gran cidade', grabado en la urbe naval.