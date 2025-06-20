Vicente, el kioskero de León que conquista TikTok con humor y tendencias

Vicente, el dueño del kiosko en Padre Isla, que se ha hecho viral en redes.DL

Con un negocio ubicado en la Avenida Padre Isla en León, este kioskero se ha hecho viral por su peculiar forma de anunciar sus productos en la plataforma TikTok.

Trends, bromas y mucho humor son los ingredientes que han llevado a Vicente de Melos León ha acumular más de 52.000 me gustas en su perfil de la plataforma china.

En uno de sus últimos vídeos, el tendero anunció la llegada de las fiestas de San Juan y San Pedro, donde también avanzó las novedades de su tienda. El clip acumula 14.000 visualizaciones.