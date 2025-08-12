Diario de León

El artista berciano Alber Novo y Melody dedican una canción y unas palabras por los fuegos de la región

"Con el corazón encogido por mi querido Bierzo", ha declarado

El artista berciano Alber Novo y Melody dedican una canción y unas palabras por los fuegos de la región

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

En:

El artista berciano Alber Novo se encuentra esta semana en Elche, en el festival Parquing UMH, donde ha actuado junto con Melody y han reunido a más de once mil personas. 

El cantante, que no olvida sus raíces, ha dedicado una canción y unas palabras junto a Melody por la situación que está viviendo su región a causa de los fuegos. 

"Con el corazón encogido por mi querido Bierzo. Ayer en Elche también lo teníamos presente", ha declarado. 

tracking