El artista berciano Alber Novo y Melody dedican una canción y unas palabras por los fuegos de la región

El artista berciano Alber Novo se encuentra esta semana en Elche, en el festival Parquing UMH, donde ha actuado junto con Melody y han reunido a más de once mil personas.

El cantante, que no olvida sus raíces, ha dedicado una canción y unas palabras junto a Melody por la situación que está viviendo su región a causa de los fuegos.

"Con el corazón encogido por mi querido Bierzo. Ayer en Elche también lo teníamos presente", ha declarado.