Katy Perry, multada por rodar parte de un videoclip en un espacio protegido de Formentera

En julio de 2024, la estrella del pop Katy Perry, de 40 años, y su equipo llegaban a Formentera para el rodaje de 'Lifetimes', un videoclip ambientado en los idílicos paisajes de la isla balear que ha terminado con la imposición de una multa de 6.001 euros por adentrarse en el Parque Natural de Ses Salines.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha confirmado que la productora WeOwnTheCity no solicitó el permiso necesario para grabar en el islote de s'Espalmador, un espacio protegido con alto valor ecológico. La sanción responde a una falta grave sin agravantes ya que no hubo daños ambientales durante el rodaje. Lo que sí hay, además del castigo pecuniario, es una oleada de críticas contra la cantante por bailar sobre la arena blanca como si de un decorado más se tratara. S'Epalmador y la playa de Ses Illetes forman un sistema dunar de 137 hectáreas con flora y fauna protegidas desde 1980.

Un espacio delimitado por señales y cuerdas a las que la artista y su equipo hicieron caso omiso. La normativa autonómica es clara: "La filmación de producciones con finalidad publicitaria o comercial en zonas protegidas requiere autorización expresa". No es la primera vez que la artista estadounidense se ve envuelta en una polémica que tiene que ver con la protección del medio ambiente.

"Me siento superconectada con el amor, esta experiencia me mostró que nunca sabes cuánto amor hay dentro de ti, cuánto amor tienes para dar y cómo has sido amado hasta el día que despegas", dijo la cantante tras su viaje al espacio junto a la entonces prometida de Jeff Bezos y un grupo de mujeres. Muchos activistas pusieron entonces el foco en el coste ambiental que estas experiencias tienen para el planeta.