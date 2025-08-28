Sarah Santaolalla: de estudiar Derecho en León a su polémico papel en RTVE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sarah Santaolalla es una periodista y activista feminista española conocida por su participación en debates como "En boca de todos". Estudió el grado de Derecho en la Universidad de León.

La analista ha generado gran controversia y debate en redes sociales debido a sus enfrentamientos con figuras de la derecha, especialmente después de un incidente con Macarena Olona, exdiputada de Vox.

Durante estos últimos días, el Partido Popular (PP) está exigiendo que Sarah Santaolalla sea despedida de su programa en RTVE debido a unos comentarios públicos que hizo sobre el PP y Vox.

Sarah Santaolalla ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones sobre Vox y el PP en relación con la ideología de género y la transexualidad.

En junio de 2025, Santaolalla se vio envuelta en una controversia después de llamar "homófobos y machistas" a Vox y a su portavoz adjunta en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, durante un programa de televisión. Santaolalla defendía los derechos LGTBIQ+ y criticaba duramente a Vox por sus políticas en ese ámbito.

En el programa "Mañaneros 360" de RTVE, la analista respondió a las declaraciones de Carla Toscano, acusando a Vox de promover políticas de odio y discriminación. Estas declaraciones generaron un intenso debate en las redes sociales, con algunos defendiendo su postura y otros criticándola por su lenguaje y tono.