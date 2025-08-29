Una leonesa se cuela en la lista de Forbes de los mejores creadores de contenido

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El auge de los creadores de contenido en España continúa marcando tendencias en el escenario internacional durante este 2025. Una figura que brilla con luz propia acaba de conseguir un puesto destacado en el codiciado listado de los mejores 100 creadores del año, según una reconocida revista económica. La joven, natural de León, ha conseguido abrirse camino junto a referentes nacionales, gracias a su impacto en redes sociales y su estilo polifacético que abarca tanto humor, vida cotidiana y belleza como proyectos literarios.

Mónica Morán, conocida como monismurf en el entorno digital, ha visto reconocida su labor en un contexto donde las plataformas evolucionan y las audiencias valoran cada vez más la autenticidad y la conexión real con sus ídolos. Con más de 9 millones de seguidores solamente en TikTok, Morán se consolida como una referente indiscutible para las nuevas generaciones.

Los Premios Forbes Best Content Creators 2025 reflejan este nuevo panorama y este año han introducido el People’s Choice Award, un reconocimiento decidido íntegramente por el voto popular. Las votaciones continúan abiertas y la gala oficial será en septiembre de 2025, en el emblemático escenario de la Embajada de Italia en Madrid. El acto promete reunir a grandes nombres de la creación digital, patrocinadores de peso y marcas internacionales vinculadas al mundo joven, la innovación y la cultura.

Resumen de la influencia de Mónica Morán

El fenómeno Mónica Morán no se explica solo por números, sino por su transformación continua y su capacidad de crear contenido genuino que resuena con la audiencia. Entre sus principales temáticas figuran la moda y la belleza, pero también el sentido del humor cotidiano y los mensajes de autenticidad que transmite a sus seguidores.

Además, Mónica Morán ha escrito hasta la fecha cuatro libros, combinando su faceta como autora con colaboraciones para marcas líderes de los sectores moda, belleza y música contemporánea. Su presencia es constante desde el año 2021 en las listas de grandes influyentes de España, manteniendo un crecimiento sostenido incluso a medida que surgen nuevas plataformas y figuras emergentes.