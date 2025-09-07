Muere el artista Gustavo Torner, a los 100 años de edad

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El artista conquense Gustavo Torner, el polifacético maestro de la abstracción, ha muerto este sábado en su domicilio de Cuenca a los 100 años de edad, han informado a EFE fuentes próximas al pintor.

Maestro de la abstracción y creador, junto al artista Fernando Zóbel, del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, Torner nació el 13 de julio de 1925 y era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Medalla de Oro a las Bellas Artes.

La capilla ardiente ha sido instalada esta noche en el tanatorio Alborada de la capital conquense.

El espacio Torner, en su perfil oficial de Instagram, ha publicado un mensaje en el que afirma que "el artista Gustavo Torner de la Fuente ha fallecido en su domicilio de Cuenca el día 6 de septiembre de 2025".

El artista celebró hace dos meses su centenario en su casa de Cuenca rodeado de su familia y amigos más cercanos, mientras fundaciones, museos, galerías y hasta la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando homenajearon al pintor, escultor, grabador, diseñador, museógrafo y asesor artístico.

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha señalado en sus redes sociales que es "un día muy triste para Cuenca y el mundo del arte".