Alejandro Sanz y Aitana: los dos españoles con más oportunidades de ganar el Latin Grammy

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Alejando Sanz y Aitana copan las nominaciones de los artistas españoles a los Latin Grammy con cuatro candidaturas cada uno, aunque también optará a premio artistas como Leiva, Joaquín Sabina, Lola Índigo o Kiki Morente.

La Academia Latina de Ciencias de la Grabación anunció este miércoles los nominados a estos premios que se entregarán el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Sanz optará a cuatro premios en las categorías de Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por '¿Y ahora qué?' y Canción del Año y Grabación del Año, por 'Palmeras en el jardín'.

Por su parte, Aitana aspira a los galardones de Mejor Álbum de Pop Contemporáneo, Mejor Álbum Vocal Pop, Mejor Diseño de Empaque, y a la mejor Producción del Año -para Nico Cotton- por su trabajo 'Cuarto Azul'.

Cotton está nominado en la misma categoría por 'Museo del Prado', de Manuel Carrasco.

También en Mejor Producción del Año, Andres Torres y Mauricio Rengifo compiten por 'La Reina', de Lola Índigo, y 'Carita Triste' de Ana Mena.

Con cuatro nominaciones está también Leiva, aunque una de ellas es compartida con Benjamín Prado y Joaquín Sabina, con los que compuso 'Un último vals', tema del cantante de Úbeda nominado a Mejor Canción de Pop/Rock.

Una categoría en la que también es candidato Leiva por 'Ángulo muerto', nominación que se une a la de Mejor Álbum de Rock por 'Gigante', que aspira también al premio de Mejor Diseño de Empaque.

Dani Martín entra en la lista de aspirantes a Mejor Álbum de Pop/Rock por 'El último día de nuestras vidas' y Silvia Pérez Cruz y Juan Falú compiten por el de Mejor álbum de Música Folclórica por 'Lentamente'.

Al premio al Mejor Vídeo Musical concurre Guitarricadelafuente con su tema 'Full Time Papi', y el mejor Mejor Álbum de Música Flamenca se elegirá entre 'KM.0', de Andrés Barrios; 'Flamencas', de Las Migas; 'Azabache', de Kiki Morente, y 'Sangre Sucia', de Ángeles Toledano.

Mientras que Valeria Castro está nominada al Mejor Álbum de Cantautor con 'El cuerpo después de todo'.