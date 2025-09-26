Xuso Jones pone a prueba la cultura general de los leoneses, en fotos

El presentador está grabando 'Lo sabe, no lo sabe' .RAMIRO

Xuso Jones continúa en León para traer a los leoneses un desafío único. En pleno corazón de la capital, el presentador está grabando un nuevo episodio de su popular programa 'Lo sabe, no lo sabe', donde la cultura general se convierte en un espectáculo vibrante. Los leoneses se congregaron para ser parte de esta dinámica, respondiendo a preguntas que ponen a prueba su ingenio y conocimientos.

La esencia del programa radica en la interacción inesperada. Los concursantes son seleccionados al azar, y en un giro emocionante, deben poner a prueba a otros al responder a preguntas. Este formato no solo genera risas, sino que también muestra la riqueza del conocimiento que los leoneses poseen. Un recorrido a través de anécdotas graciosas y respuestas sorprendentes llenó el ambiente, creando una atmósfera de camaradería y diversión.

Icono de la televisión

Xuso, quien ha brillado en programas como "Tu cara me suena" y "MasterChef Celebrity", continúa dejando su huella en el panorama cultural español. Su habilidad para conectar con diferentes audiencias lo convierte en un referente que inspira a futuros presentadores y creadores de contenido.