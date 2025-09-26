El fenómeno Iván Rojo: ¿por qué todo el mundo habla de este concursante de OT de Castilla y León?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ha pasado la primera semana en Operación Triunfo (OT) y con ella llegó la temida gala 1. Tras haber conseguido superar un complicado proceso de casting solo 18 concursantes pudieron participar en la gala 0, la antesala que una vez superada permite ser concursante de pleno derecho de Operación Triunfo. En esa última prueba de fuego, dieciséis concursantes fueron elegidos y, entre ellos, solo uno pertenecía a la comunidad de Castilla y León, el vallisoletano Iván Rojo.

Transcurridos los primeros siete días todos los concursantes se enfrentaron a la primera gala, donde no solo tomaron contacto con el concurso de forma oficial, sino que también determinó los dos primeros nominados, Iván Rojo y Claudia Arenas y también la primera favorita Cristina.

Ahora ya en la recta final de la segunda semana y con la vista puesta en la gala dos los triunfitos tendrán que defender su tema para mantenerse como concursante de la Academia. Entre Claudia Arenas e Iván Rojo se decidirá el primer expulsado de esta edición.

Ambos concursantes tuvieron una tutoría privada con Noemí Galera, directora de la Academia, para analizar su trayectoria en el programa hasta este momento. En ese encuentro, Claudia no pudo contener las lágrimas mientras la directora quiso tranquilizarla asegurando que no era inferior a sus compañeros, mientras que el vallisoletano recibió una advertencia. "Me fastidia que hayas estado durante mucho tiempo intentando entrar aquí y que cuando has entrado, has estado pendiente de si ahora te enfocan o ahora no, ahora esta canción no sé qué... Viéndole a todo la parte negativa en lugar de decir: 'Hostia, por fin lo he conseguido", sentenció Galera.

Estas palabras fueron a más, ya que la directora de la Academia compartió esa preocupación durante uno de los directos que hace el programa durante la semana y que presenta Miriam Rodríguez: "A mí me sabe mal por Iván porque ha estado intentando entrar muchas ediciones y no está aprovechando nada su paso por aquí y, si se va el lunes, se dará cuenta de que ha desaprovechado una oportunidad estupenda. Está todo el rato pensando en cosas externas".

La actitud de Rojo no ha pasado desapercibida por el público, quien ya ha bromeado sobre la situación y se ha convertido en una tendencia en redes sociales, mientras el vallisoletano sigue practicando para el gran reto que tiene por delante el lunes para seguir en OT 2025.