Lawrence recibe el Premio Donostia "asombrada" de compartirlo con Almodóvar o Meryl Streep

La actriz Jennifer Lawrence ha recibido este viernes el Premio Donostia "francamente asombrada" de ser considerada una artista de la talla de otros galardonados como "la incomparable Meryl Streep, el legendario Pedro Almodóvar y la icónica Lauren Bacall", que "han moldeado el cine", ha subrayado.

"Es casi imposible de asimilar", ha dicho emocionada Lawrence, que ha recibido el premio de manos del director de cine José Antonio Bayona, y que a sus 35 años es la persona más joven en ser distinguida con este galardón honorífico del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La actriz estadounidense, que además ha presentado su última película, 'Mátate, amor' ('Die my love'), de la directora Lynne Ramsay, se mostrado feliz de estar en San Sebastián "no solo por la comida, que es motivo suficiente para visitarlo, sino porque hay algo realmente especial en un festival como este, donde la gente ama el cine y la narrativa, el arte y el alma de las películas", ha dicho.

"Un lugar donde historias de todos los rincones del mundo pueden enseñarnos unos a otros, unirnos para una experiencia emocional compartida y recordarnos que tal vez todos estamos más conectados de lo que a veces parece", ha añadido.

En sus palabras, José Antonio Bayona ha definido a Lawrence como "sutil, precisa y carismática". "Puede ser Lauren Bacall, pero también puede ser Gena Rowlands, incluso las dos a la vez en la misma película", una actriz que "dirige a la cámara" y "que sabe guiar nuestra mirada exactamente hacia donde ella quiere, sin que nos demos cuenta".

En una rueda de prensa anterior a la gala, Lawrence se ha declarado "aterrorizada" ante la situación en Gaza, donde a su juicio está ocurriendo un "genocidio".

En relación con Estados Unidos, ha afirmado que la libertad de expresión "está bajo ataque" en su país, también en el mundo del cine, donde "nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos empatía y libertad".

Jennifer Lawrence es una actriz, productora y activista ganadora de un Oscar. Ha protagonizado películas tan aclamadas como 'El lado bueno de las cosas', que le valió el Oscar a la mejor actriz en 2012, o 'La gran estafa americana', '¡No mires arriba!' y la trilogía de 'Los juegos del hambre'.