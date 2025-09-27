El mensaje de Manuel Velasco, el maestro leonés entre los mejores de España, que desmonta cómo luchamos contra la adicción digital adolescente

El docente leonés Manu Velasco, referente nacional en innovación educativa, a las puertas del Colegio de Santa Teresa donde impulsa una enseñanza basada en el acompañamiento emocional.@manuvelascorodriguez

Prohibir el móvil a los menores de 16 años puede parecer una solución lógica ante la creciente adicción digital. Pero para Manuel Velasco, docente leonés reconocido como uno de los mejores profesores de España, esa medida, por sí sola, es insuficiente. «Hay que acompañar, no solo prohibir», afirma.

Velasco, creador del portal 'Ayuda para maestros' —galardonado con el Premio Internet 2023 al mejor creador de contenido en ciencia y tecnología—, ha convertido sus mensajes breves, emotivos y certeros en una referencia para miles de educadores y familias. En una reciente entrevista publicada por la Institución Teresiana, lanza una advertencia clara: «El acceso al móvil llega demasiado pronto, y eso tiene consecuencias».

Un móvil sin criterio, una puerta sin control

Velasco no demoniza la tecnología. Pero denuncia que se ha instalado en la infancia y adolescencia sin preparación ni acompañamiento. «No se puede dar un móvil sin haber trabajado antes los criterios», explica. Esos criterios incluyen desde la identificación de riesgos hasta el uso consciente y respetuoso del dispositivo. Sin ese filtro, dice, el móvil termina afectando la autoestima, la autoimagen y el bienestar emocional de los más jóvenes.

Lejos de posiciones alarmistas, Velasco propone un cambio de enfoque: no se trata solo de restringir, sino de educar emocional y digitalmente. Y esa educación empieza por el vínculo humano.

Las otras TIC que transforman la escuela

En su blog y ponencias, Velasco propone sustituir el exceso de tecnología por herramientas más poderosas: ternura, interés y cariño. Son las otras TIC —las que no dependen del wifi ni de plataformas educativas—, pero que, según él, marcan la verdadera diferencia en el aula. «Un maestro adecuado no es el que lo sabe todo, sino el que ve, escucha y entiende lo que el alumno trae en su mochila», explica. Lo emocional, lo humano, se vuelve imprescindible en un sistema que muchas veces prioriza contenidos por encima de conexiones reales.

Velasco defiende que el uso del móvil debería retrasarse hasta los 16 años, cuando los adolescentes tienen más capacidad para autorregularse. Pero insiste en que ninguna restricción tiene sentido si no va acompañada de una propuesta educativa clara. Padres, madres y docentes deben formar un frente común que eduque, escuche y contenga.