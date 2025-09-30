Un bañezano nominado a los Influencer Award Spain

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alejandro Fernández Félez, natural de La Bañeza (León) y creador de contenido y músico ha sido nominado a los Influencer Award Spain en la categoría de Cultura y Educación.

El creador destaca que "esta nominación no es solo un reconocimiento personal, sino también un homenaje a nuestra tierra leonesa, su cultura y sus raíces, que siempre llevo por bandera en mi vida y en mis redes". "A través de mis publicaciones en TikTok e Instagram transmito historias familiares, tradiciones y vivencias que buscan emocionar y mantener vivo lo nuestro, mostrando al mundo el orgullo de ser leonés", recalca.

El influencer pide todo el apoyo para "dar visibilidad a nuestra cultura y de demostrar que desde La Bañeza y toda la provincia podemos llegar muy lejos".