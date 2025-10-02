La muñeca 'Leonor Militar', una pieza de colección que saldrá a la venta en octubre

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Madrid, 2 oct (EFE).- La empresa Muñecas Antonio Juan ha lanzado este jueves la muñeca 'Leonor Militar', una pieza única, exclusiva y de colección que refleja "disciplina, compromiso y fuerza".

"Leonor Militar es una muñeca que rinde homenaje a la evolución de una generación", ha explicado la firma alicantina, con más de 60 años de tradición en el arte de la muñeca artesanal.

La relación entre la empresa Muñecas Antonio Juan y Leonor se remonta a varios años atrás, cuando la primera muñeca inspirada en ella se convirtió en un fenómeno y agotó existencias en tiempo récord.

Más tarde, llegaron nuevas ediciones limitadas de Leonor y Sofía, reafirmando el vínculo emocional de la marca con familias y coleccionistas.

Con el paso de los años, "Leonor ha crecido. Se ha convertido en una mujer con carácter, estilo y fundamento", explica la empresa en una nota de prensa.

Y para rendir homenaje a esa evolución, lanza 'Leonor Militar', "una muñeca que refleja disciplina, compromiso y fuerza, sin perder la ternura y la delicadeza".

Leonor Militar será fabricada en edición limitada y numerada, convirtiéndose en una pieza irrepetible tanto para coleccionistas como para amantes de las muñecas que valoran el detalle artesanal.

La nueva muñeca Leonor Militar estará disponible a partir de octubre de 2025, exclusivamente a través de los canales oficiales de la empresa. EFE

cm/aam

(foto)