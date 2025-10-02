Diddy será condenado mañana aunque se librará de la cadena perpetua

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, será sentenciado mañana en Nueva York sin el peso de la cadena perpetua sobre sus hombros, tras ser exonerado de los cargos más graves que afrontaba.

Combs, de 55 años, ha pedido comparecer ante el juez federal Arun Subramanian en la audiencia, una decisión inusual en el artista que durante el proceso judicial prefirió no pronunciarse.

Los jurados le absolvieron el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Pero le declararon culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, por los que enfrenta hasta 20 años de prisión.

El equipo legal de Diddy -encabezado por el mediático Marc Agnifilo- solicitó recientemente al juez la anulación de estos dos cargos o bien la celebración de un nuevo juicio.

Sin embargo, Subramanian rechazó este martes la propuesta y mantuvo la fecha de sentencia para mañana.

La fiscalía ha pedido para él no menos de once años en prisión por "décadas de abuso" y otras conductas delictivas en las que, aseguran, incurrió el rapero.

En una carta enviada a Subramanian esta semana, la fiscalía apunta que Diddy requiere una pena sustancial porque "no muestra arrepentimiento" y "justifica sus abusos" como si estos fueran el resultado de relaciones mutuamente tóxicas.

La recomendación de la fiscalía difiere notablemente de la de sus abogados, que han solicitado una sentencia de no más de 14 meses en prisión.

En su caso, la defensa señala que Diddy debe ser sentenciado únicamente "por las razones por las que el jurado lo declaró culpable".

El rapero permanece recluido en un centro penal de Brooklyn (Nueva York) desde su detención en septiembre de 2024, con lo que ya prácticamente habría cumplido la pena que piden para él sus abogados.

El testimonio estrella de este juicio fue el de la cantante Cassie Ventura, que mantuvo una relación sentimental de idas y venidas con Combs durante once años.

Durante el proceso, Ventura acusó a Diddy de agredirla física y sexualmente y de obligarla a participar en maratones sexuales con prostitutos a los que él mismo denominaba "freak offs".

Del mismo modo, una mujer anónima que testificó bajo el seudónimo genérico de Jane y que fue pareja de Combs entre 2021 y 2024, dijo que este la forzaba a participar en estos "freak offs", que podían durar días y en los que ambos ingerían una gran cantidad de drogas.

En los últimos días, Ventura ha escrito una carta a Subramanian en la que ahonda en el impacto que tuvieron sobre ella las acciones de Diddy y pide que la sentencia se adecúe a la "gravedad de los cargos".

"Todos los días tengo pesadillas y sigo necesitando tratamiento psicológico para lidiar con mi pasado. Me preocupa que Combs o sus cómplices vengan a por mí o a por mi familia", escribió.

Otras víctimas de Diddy, como Capricorn Clark, antigua empleada del rapero, o una exasistenta que compareció bajo el seudónimo de "Mia", también han solicitado a Subramanian que dicte una pena sustancial contra Combs.

En su caso, "Mia" ha pedido además intervenir de nuevo ante el tribunal este viernes.

En contraposición, familiares y conocidos de Diddy como su madre, seis de sus hijos y la también rapera Yung Miami, han escrito al juez describiendo al rapero como una persona "cariñosa" que ayudaba a los demás "personal y profesionalmente" y pidiendo su libertad.

Entre los defensores de Combs se encuentra Virginia Huynh, una de las víctimas que figuraban en la acusación de la fiscalía y que acusó a Diddy de obligarla a participar en los mencionados "freak offs".

Huynh, que finalmente no se personó en el tribunal durante el juicio, pidió en agosto a Subramanian que concediera la libertad bajo fianza al que es ahora su expareja, asegurando que este "reconoció" sus errores y se comprometió a tomar "mejores decisiones en el futuro".