La Isla de las Tentaciones es un popular programa de telerrealidad (reality show) español que pone a prueba la fortaleza de las relaciones de pareja a través de la convivencia y la infidelidad potencial.

Este martes, el programa ya ha anunciado que comienza los cástings para elegir a las parejas y a los tentadores que formarán parte de la novena edición.

Un día como hoy, recordamos que la capital leonesa tuvo representación de la mano de Marta Mencía, conocida como Lola o Marta de Lola. Lola, que es auxiliar veterinaria, se convirtió en propietaria de este hotel canino, que cuenta con caniles acondicionados, estufas, piscina, y 2500m de terreno, cumpliendo así un sueño y volviendo a sus orígenes laborales. Sin embargo, una de las búsquedas sugiere que el Hotel Canino Ferral cerró sus puertas permanentemente a partir del 15 de septiembre (la fecha más reciente en ese resultado es diciembre de 2024, por lo que es la información más actual disponible sobre el cierre).

Marta Mencía (Lola) tiene un amplio currículum en realities y programas de televisión: ha participado en 'Mujeres y Hombres y Viceversa, 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes'.

Antes de su fama televisiva, Lola había trabajado como camarera, dependienta, niñera, acompañante de ancianos en hospitales, azafata de estancos, auxiliar de veterinaria y en peluquerías caninas.