El plato de pasta con calabaza de Violeta Mangriñán que arrasa en Instagram (parece gourmet, pero se hace en 10 minutos)

Violeta Mangriñán y Boukie presentan su plato estrella con calabaza: una receta otoñal rápida, saludable y viral en TikTok por su efecto rejuvenecedor.@violeta

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Mientras en la localidad leonesa de Igueña se celebra por décimo año consecutivo la Feria de la Calabaza —con más de 2.000 euros en premios y ejemplares que superan los 200 kilos—, en TikTok arrasa otro tipo de homenaje a esta hortaliza otoñal: el que le hace Violeta Mangriñán junto a la chef Boukie en forma de pasta cremosa. Un plato que, aunque parece gourmet, se prepara en solo diez minutos y que ha conquistado a miles de seguidores por su sabor y efecto rejuvenecedor.

Violeta Mangriñán apuesta por la calabaza: sabor, nutrición y estética

El otoño tiene un ingrediente fetiche, y ese es la calabaza. Esta hortaliza no solo aporta ese sabor dulzón y envolvente que reconforta, sino que está repleta de beneficios avalados por la ciencia.

Una revisión publicada en Plants en 2023 detalla que es una excelente fuente de fibra, potasio, hierro y fósforo, además de contener antioxidantes clave como el β‑caroteno y la vitamina C. Otro estudio revisado por pares en Nutrients señala que la calabaza, gracias a su concentración de luteína y zeaxantina, contribuye a la salud visual y protege frente al daño oxidativo. Por si fuera poco, el β‑caroteno actúa como precursor de la vitamina A, lo que según el National Institutes of Health ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y mejorar el aspecto de la piel desde dentro.

Cómo se prepara el plato de pasta con calabaza de Violeta Mangriñán

La elaboración es tan sencilla como sabrosa. Primero se hornea la calabaza, cortada en rodajas finas, durante 40 minutos a 180 ºC. Después, se tritura con queso crema, unos dados de queso de cabra y cebolla caramelizada. Boukie lo deja claro: «Para mí le da el toquecito». El resultado es una salsa anaranjada y espesa que huele a otoño puro.

Aquí llega el giro beauty: Violeta añade dos cucharaditas de colágeno en polvo, y afirma con convicción: «A partir de los 30, la piel, el pelo y las uñas necesitan un boost».

Mientras tanto, se cuece la pasta (ella opta por tallarines), y cuando está lista, se mezcla directamente con la salsa en la olla. El toque final es una burrata entera sobre el plato, y un poco de hierbabuena fresca para decorar. Boukie lo resume mejor que nadie: «Está buenísimo, de verdad».

El ritual matcha de Violeta: sencillo, consciente y con colágeno

Después de cocinar, Violeta se anima con una de sus recetas clave: el matcha. Confiesa que es una de las tres únicas que domina, junto a los huevos y las tortitas, pero la prepara con mimo. Su truco: batirlo en forma de W o M con un batidor de bambú, un gesto que repite cada día.

También aquí añade colágeno: «Esto me hace más falta que a ti, querida, porque yo ya tengo 31», explica entre risas. Y recalca: «A partir de los 30, el colágeno, bye querida». Un ritual que no es solo tendencia, sino autocuidado real.