La leonesa Sara García, entre las mujeres más influyentes de España, según la lista Forbes 2025

Han conquistado espacios hasta llegar a lo más alto en sus entornos profesionales. Marcan el pulso del IBEX, del mundo cultural, político, científico o económico. Desde la revista destacan a directivas, emprendedoras, filantrópicas y artistas de prestigio que aspiran a su entorno y demuestran que la influencia femenina es hoy motor real de cambio.

Más mujeres que importan:

El número de mujeres liderando proyectos interesantes es infinita. Por eso, hemos querido sumar a los cien nombres anteriores, estos perfiles tanto nuevos como históricos, que queremos destacar.

Forbes Women publica por tercer año consecutivo la lista «Las 100 mujeres más influyentes de España 2025». Este elenco ha sido elaborado por un comité de expertos y consultores externos liderado por el presidente y editor de Forbes, Andrés Rodríguez, y la presidenta del Consejo Asesor de Forbes Women, Gloria Lomana; y coordinado por Vera Bercovitz, Head of Content de Forbes Women. por Está ordenada por orden alfabético por apellido e incluye a todos los sectores de influencia de nuestro país que arrojan una fotografía completa del panorama empresarial, político, social, cultural, artístico y deportivo.

Elena Abarca Cidón, vicepresidenta HM Hospitales.FORBES Elena Abarca Cidón, vicepresidenta HM Hospitales Doctora en Medicina y especialista en Análisis Clínicos, ocupa la vicepresidencia de uno de los principales grupos de sanidad privada con 54 centros. Impulsa la docencia a través del Centro Universitario HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la UCJC y el Instituto HM de Formación Profesional. En 2024, HM alcanzó una facturación de 719 millones de euros.





Alaska, cantante y ‘celebrity’.FORBES Alaska, cantante y ‘celebrity’ Su estilo vanguardista la ha convertido en un referente cultural. Además de destacar por su carrera musical, ha sido actriz, presentadora (La bola de cristal) y actriz con el Almodóvar del principio (Pepi, Luci, Bom…). En 2024 estrenó el documental Alaska Revelada, que ofrece una mirada íntima a su vida. Junto a Nacho Canut lleva casi 40 años frente a Fangoria.





Esther Alcocer Koplowitz, presidenta Grupo FCC.FORBES Esther Alcocer Koplowitz, presidenta Grupo FCC La marquesa de Casa Peñalver se convirtió en 2013 en la presidenta más joven del Ibex 35. Integra el Consejo de Realia y su Comisión de Nombramientos y Retribuciones y ejerce como consejera de Inmocemento. Licenciada en Derecho y formada en Alta Dirección de Empresas del IESE, pertenece al Patronato de la Fundación Princesa de Asturias y es vocal del Pleno de la Cámara de Comercio de España. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Liderazgo Mujer Empresaria 2023 (FEDEPE), el Premio AMMDE de Construcción y Arquitectura 2024 como Mujer Referente y el Máster de Oro XL del Real Fórum de Alta Dirección.





María Jesús Almazor, COO España y América Telefónica Tech.FORBES María Jesús Almazor, COO España y América Telefónica Tech Esta ingeniera de Telecomunicaciones por la UPC ha desarrollado su carrera en Telefónica. Fue responsable del despliegue de cobertura móvil en Cataluña, de la dirección de operaciones de los Territorios Norte y Sur de Telefónica España. En 2018 asumió el cargo de consejera delegada de Telefónica España para incorporarse tres años después a Telefónica Tech.





Silvia Alsina, propietaria y CEO de Roman.FORBES Silvia Alsina, propietaria y CEO de Roman Cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando para más de 200 compañías. Es propietaria de Roman, tres empresas de España y UK dedicadas a la consultoría de comunicación y reputación para marcas e instituciones: La Casa de Carlota, estudio de branding reconocido por la ONU; Villafañe & Asociados, consultora de reputación con KPIs de negocio.





Marta Álvarez Güil, presidenta ejecutiva El Corte Inglés.FORBES Marta Álvarez Güil, presidenta ejecutiva El Corte Inglés El pasado mes de julio Marta fue reelegida por cinco años más como presidenta del grupo de grandes almacenes, que cuenta con un nuevo Plan Estratégico y cerró el año 2024 con un beneficio neto de 512 millones de euros. Licenciada en Derecho, habla inglés y francés y su vida profesional ha estado siempre vinculada a El Corte Inglés.





María José Álvarez, presidenta Grupo EULEN.FORBES María José Álvarez, presidenta Grupo EULEN Hija del fundador, se incorporó al grupo con 24 años. Bajo su liderazgo, esta compañía de servicios con más de 74.000 empleados ha consolidado su crecimiento. Ha sido clave en la expansión internacional, con una presencia en 11 países. En 2017 fue reconocida por la Cámara de Comercio de España- EEUU, Business Leader of the Year. Es una apasionada de la hípica y el arte.





Carme Artigas, copresidenta del Consejo Asesor de IA – Naciones Unidas.FORBES Carme Artigas, copresidenta del Consejo Asesor de IA – Naciones Unidas Está considerada una de las mayores expertas en big data y IA de España. Secretaria de Estado de Digitalización e IA (2020-2023), fue y presidenta del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Actualmente copreside el Consejo Asesor de IA de la ONU y es miembro de la fábrica de ideas Data Innovation Network de la Universidad de Columbia.





Patricia Ayuela, consejera delegada Línea Directa Aseguradora .FORBES Patricia Ayuela, consejera delegada Línea Directa Aseguradora Esta ingeniera industrial por ICAI-ICADE y EMBA por el IESE, es una de las pocas mujeres al frente de sociedades cotizadas en España. En 2003 se incorporó a Línea Directa y al equipo de dirección en 2008. Hasta 2022 lideró los negocios de Hogar y Motor y la Transformación Digital de la compañía, que cerró 2024 con un incremento sólido de los beneficios.





Letizia Ortiz y Leonor de Borbón, Reina de España y Princesa de Asturias.FORBES Letizia Ortiz y Leonor de Borbón, Reina de España y Princesa de Asturias La reina ha consolidado en 2025 su papel como una figura clave en la influencia, modernización y cercanía de la Casa Real, como reflejaron su visita a Valencia tras la DANA de 2024 o recientemente en las CCAA afectadas por los incendios. Su primogénita sigue en 2025 su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, con prácticas de vuelo en simuladores y aeronaves de entrenamiento. Este año ha participado en actos oficiales en España y en el extranjero como heredera al trono, al tiempo que se prepara para asumir responsabilidades públicas progresivas en el marco de la Casa del Rey.





Fátima Báñez, presidenta Fundación CEOE.FORBES Fátima Báñez, presidenta Fundación CEOE Fue ministra de Empleo y Seguridad Social y ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Nació en San Juan del Puerto (Huelva) hace 58 años. Regresó en 2019 al sector privado como presidenta de la Fundación CEOE y consejera independiente de Laboratorios Rovi. Actualmente es vocal externa en Iberdrola Energía Internacional.





María Benjumea, fundadora y presidenta South Summit.FORBES María Benjumea, fundadora y presidenta South Summit Es un referente para emprendedores. En 1994 creó Infoempleo y en 2012, en un momento de fuerte crisis económica, fundó South Summit, que ha apoyado a más de 42.500 startups de todo el mundo. Es miembro del consejo de administración de IE Business School, la exitosa escuela fundada por su marido, el aristócrata Diego del Alcázar.





Inés Bermejo, directora general HP Iberia.FORBES Inés Bermejo, directora general HP Iberia Desde 2022 lidera la transformación de la compañía hacia un futuro digital más sostenible. Con 25 años de trayectoria y una importante visión internacional, combina su experiencia en ventas, finanzas y dirección de negocio con su apuesta por la innovación en IA, la sostenibilidad y el talento diverso, consolidando a HP Iberia como referente de la industria.





Marta Blanco Quesada, presidenta Comisión RRII CEOE.FORBES Marta Blanco Quesada, presidenta Comisión RRII CEOE Trabaja para apoyar a los exportadores españoles y representa a las empresas en los grupos de afinidad del G20. Vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de Business Europe, directora del Departamento Internacional y Organismos Multilaterales de CEOE, pertenece también a los Comités de Comercio de Business at OCDE.





Aitana Bonmatí, futbolista FC Barcelona/Selección.FORBES Aitana Bonmatí, futbolista FC Barcelona/Selección Elegida mejor jugadora de la Champions League 2025 por tercer año consecutivo, se ha convertido en la máxima goleadora histórica del Barça en Europa. Esta campeona del mundo con la selección absoluta, renovó hasta 2028 con el Barça y mantiene el Balón de Oro logrado en 2023 y 2024 como símbolo de liderazgo en el fútbol femenino.





Ana Botín, presidenta Banco Santander.FORBES Ana Botín, presidenta Banco Santander Antes de incorporarse al Santander, comenzó su carrera en Nueva York. En 1992 fue nombrada directora general y lideró la expansión del banco en Latinoamérica. Diez años más tarde fue nombrada presidenta ejecutiva de Banesto y entre 2010 y 2014 fue CEO de Santander UK. Es una de las mujeres más poderosas del mundo, cuyo liderazgo se ha caracterizado por un crecimiento global, especialmente en EEUU, y en la transformación tecnológica. Es presidenta ejecutiva de Banco Santander desde 2014. Su madre es su mayor inspiración: le dio una gran educación y ha sido un ejemplo de esfuerzo y de soñar en grande.





Nuria Cabutí, CEO Penguin Random House Grupo Editorial.FORBES Nuria Cabutí, CEO Penguin Random House Grupo Editorial Es una de las figuras más respetadas del mundo editorial. Bajo su dirección, el grupo que lidera que aglutina 61 sellos editoriales y 45 premios Nobel, se ha convertido en el número uno del mercado de habla hispana. Desde 2021, es miembro del Supervisory Board de Bertelsmann y en 2022 fue nombrada miembro del GMS de Bertelsmann.





Irene Cano, directora general META España y Portugal.FORBES Irene Cano, directora general META España y Portugal Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, entró en Facebook en 2010 —con experiencia previa en Google, Yahoo, Orange y Volvo—, y dos años después encabezó el desarrollo del negocio en la península. Es una activista e impulsora de la digitalización.



Nadia Calviño, presidenta Banco Europeo de Inversiones.FORBES Nadia Calviño, presidenta Banco Europeo de Inversiones En 2025, el BEI aprobó un presupuesto récord de 100.000 millones de euros, con un incremento en la financiación de defensa, a la que destina más de 3.500 millones de euros. Antes fue vicepresidenta primera y ministra de Economía del primer Gobierno de Pedro Sánchez, cartera desde la cual apoyó visiblemente políticas de igualdad. Miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y del cuerpo de funcionarios de la UE, en 2014 fue directora general de Presupuestos de la Unión. Está casada con Ignacio Manrique de Lara y tiene cuatro hijios. Habla español, inglés, francés y alemán.





Ximena Caraza, directora General Casa México.FORBES Ximena Caraza, directora General Casa México Ha sido clave en el fortalecimiento de los lazos entre México y España por más de tres décadas. Ex cónsul en Milán y exconsejera económica en la Embajada de México en España, ha impulsado la inversión, el turismo y la diplomacia cultural con una visión estratégica y resultados tangibles, reconocidos con la Gran Cruz de Isabel la Católica y el Premio Innova 2005.



María Carceller, CEO Rodilla.FORBES María Carceller, CEO Rodilla Tras 20 años trabajando en puestos directivos de McDonald’s o Pepsico, en 2012 se incorporó a Rodilla, cuando Damm se hizo con la mayoría accionarial. En 2025 adquirió A Padaria Portuguesa, una de las principales marcas de restauración de Portugal. Comprometida con la inclusión laboral en su sector, Carceller apuesta por el talento y la excelencia artesanal.





Luz Casal, cantante y marquesa de Luz y Paz.FORBES Luz Casal, cantante y marquesa de Luz y Paz Reconocida con múltiples discos de platino y Premios Nacionales de Música, ha participado en bandas sonoras de películas internacionales, incluida la nominada al Oscar Tacones Lejanos. El Rey la nombró marquesa de Luz y Paz por una trayectoria que la sitúa entre los principales artistas de la música española contemporánea.



Esperanza Casteleiro, directora CNI.FORBES Esperanza Casteleiro, directora CNI Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, ingresó en 1983 en el CESID y en 2004 fue nombrada secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia. Ha desarrollado casi toda su vida profesional en la institución. En 2018 fue nombrada directora de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles y en 2022 empezó a dirigir el CNI.



Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital en Ceuta.FORBES Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital en Ceuta Licenciada en derecho y servidora pública, impulsa una Ceuta verde, azul e inteligente, comprometida con la sostenibilidad, la innovación y el crecimiento inclusivo. Defiende una visión de más Ceuta, más España y más Europa, basada en la unidad, la digitalización y la prosperidad compartida.



Rosa Clará, fundadora Grupo Rosa Clará.FORBES Rosa Clará, fundadora Grupo Rosa Clará Fundó su marca de vestidos de novia en 1995 cuando abrió su primera tienda en el Paseo de Gracia de Barcelona. Desde el principio, empezó a cambiar los códigos de la moda nupcial con sus diseños de vanguardia y romanticismo. El año 2002 vino marcado por sus colaboraciones con Jesús del Pozo, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld y Zuhair Murad. Este año, la marca celebra su 30 aniversario convertida en todo un referente de la moda nupcial con presencia en más de 80 países con 4.000 puntos de venta; y tiene como objetivo conquistar el mercado estadounidense. Rosa ha delegado las riendas en su hijo, Daniel Clará.



Penélope Cruz, actriz.FORBES Penélope Cruz, actriz Nacida en 1974, la intérprete de Alcobendas (Madrid) ha consolidado una carrera internacional en el cine que la ha convertido en la primera española ganadora de un Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008). Ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar y Woody Allen, además de obtener el reconocimiento de la crítica y el público. Es embajadora de marcas de moda y belleza como Chanel y Lancôme. Su compromiso con causas sociales la ha convertido en un referente del ámbito del entretenimiento y los negocios. Está casada con el actor Javier Bardem, con quien tiene dos hijos.



María Dolores Dancausa, presidenta no ejecutiva Bankinter.FORBES María Dolores Dancausa, presidenta no ejecutiva Bankinter Desde marzo de 2024 es presidenta no ejecutiva del banco tras más de 13 años de trayectoria como CEO. La entidad cerró 2024 con un beneficio récord de 953 millones, tras crecer un 13% anual. Bankinter celebra este año su 60 aniversario y atesora una inédita historia de independencia marcada por la innovación, el crecimiento y la rentabilidad.



Sol Daurella, presidenta Global Coca-Cola Europacific Partners.FORBES Sol Daurella, presidenta Global Coca-Cola Europacific Partners Su familia forma parte de la historia del famoso refresco desde hace 66 años, cuando su abuelo firmó el primer acuerdo de embotellado en 1953. Coca-Cola Europacific Partners es el mayor embotellador de la marca a nivel mundial con operaciones en 29 países de Europa, Asia-Pacífico y África. Licenciada y MBA por ESADE, inició su carrera en Mac Group antes de incorporarse al negocio familiar en 1992. Ha presidido Cobega y Coca-Cola Iberian Partners, y es consejera del Banco Santander desde 2014. Quiere que en 2030 el 45% de los directivos sean mujeres. Su fortuna se estima en 1.500 millones de euros.





Ana de la Cueva, presidenta Patrimonio Nacional.FORBES Ana de la Cueva, presidenta Patrimonio Nacional Desde 2021 es presidenta de Patrimonio Nacional, que gestiona los Palacios Reales de Madrid, Aranjuez, La Granja, El Escorial, las Colecciones Reales, etc. Es vocal de los Reales Patronatos del Museo Nacional del Prado, la Real Fábrica de Tapices y la Real Fábrica de Cristales de La Granja.





Ruth Díaz, directora general Amazon España y Portugal.FORBES Ruth Díaz, directora general Amazon España y Portugal Esta vasca lidera desde marzo de 2025 una organización que emplea a más de 28.000 personas y trabaja con miles de pymes. Es vicepresidenta de Amazon Fashion Europa. Su carrera profesional comenzó en empresas como PricewaterhouseCoopers, Cinebox y Entradas.com, donde fue CEO.



Isabel Díaz Ayuso, presidenta Comunidad de Madrid.FORBES Isabel Díaz Ayuso, presidenta Comunidad de Madrid Su estilo político directo, su capacidad para movilizar votantes de distintos estratos y su forma única de hacer política frente a Pedro Sánchez han reforzado su perfil como líder regional con proyección nacional. La presidenta ha visto cómo su vida personal era objeto de ataques al ser pareja de Alberto González Amador, denunciado por la Fiscalía por unos supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad de documento mercantil. Antes de ser la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, esta amante de los perros originaria de Chamberí era la community manager del can de Esperanza Aguirre.



Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva Grupo Adolfo Domínguez.FORBES Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva Grupo Adolfo Domínguez Licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE, asumió el liderazgo de la firma de moda en 2020. Bajo su dirección, la marca ha alcanzado una facturación de 136 millones de euros en 2024, la más alta en una década, y ha sido reconocida como empresa B Corp, por su sostenibilidad y ética empresarial.



Montserrat Domínguez, periodista y consultora.FORBES Montserrat Domínguez, periodista y consultora Apasionada de la actualidad, esta periodista madrileña ha vivido en primera línea la transformación digital y multimedia de los medios legacy. Licenciada en CC de la Información por la UCM y Master in Journalism por la Universidad de Columbia (NY), ha sido directora de contenidos de la SER, subdirectora de El País, columnista de La Vanguardia, así como fundadora de El Huffington Post en España. En televisión cosechó varios premios por sus entrevistas y tertulias en La Mirada Crítica (Telecinco) o el documental Cambio Climático: el impacto en España en Antena 3.



Amaya Echevarría, presidenta Novartis.FORBES Amaya Echevarría, presidenta Novartis Licenciada en Medicina, en abril se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la filial española. Con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica, su enfoque se centra en la innovación biomédica y la mejora de la calidad de vida de los pacientes, con especial atención a enfermedades cardiovasculares y cáncer.



Ester Expósito, actriz.FORBES Ester Expósito, actriz Se interesó por la interpretación desde muy joven y al terminar el instituto ya había participado en importantes proyectos teatrales con los que cosechó sus primeros premios. El icónico papel de Carla Rosón en ‘Élite’ la catapultó a la fama. A partir de ahí, esta madrileña de 25 años ha trabajado en ‘La caza’, ‘Monteperdido’, ‘Veneno’, así como ‘Peace Peace, Now Now’, de Isabel Coixet. Recibió el Premio Fotogramas de Plata a la Mejor Actriz por su papel en Venus. A finales de este mes de octubre estrena el filme de terror hispanoargentino ‘El Llanto’, ópera prima de Pedro Martín-Calero que protagoniza junto a Mathilde Ollivier y Malena Villa.



Lourdes Fernández, directora Artingenium y comisaria de arte de Forbes House.FORBES Lourdes Fernández, directora Artingenium y comisaria de arte de Forbes House Esta destacada experta de arte contemporáneo con más de 30 años de trayectoria, es la comisaria de arte de Forbes House. Entre 2005 y 2010 dirigió ARCO Madrid, coordinó la Bienal Europea de Arte Contemporáneo Manifesta 5 y en la actualidad dirige Artingenium, su propia agencia que desarrolla estrategias en el ámbito del arte contemporáneo.



Cani Fernández, pesidenta de la CNMC.FORBES Cani Fernández, pesidenta de la CNMC Nacida en Cartagena y aragonesa de corazón, ejerció hasta 2020 la práctica privada del Derecho de la Competencia y de la UE. Ha sido elegida Mejor Abogada de España (Chambers 2018 y 2019), y distinguida con la Medalla de Oro de la Facultad de Derecho de Zaragoza. En junio de 2020 fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.



Verónica Fernández, directora de contenidos de Ficción de Netflix España y Portugal.FORBES Verónica Fernández, directora de contenidos de Ficción de Netflix España y Portugal En más de 20 años en el sector audiovisual ha ejercido como guionista, responsable creativa, coordinadora de guiones y productora ejecutiva. Se unió al equipo de Netflix en 2019. Está detrás de proyectos como El Caso Asunta, Élite, El Jardinero o Respira. Lidera el equipo de Ficción para series y películas en España y Portugal.



Carmen Fernández de Alarcón, CEO Havas Creative Network.FORBES Carmen Fernández de Alarcón, CEO Havas Creative Network Tiene más de 25 años de experiencia asesorando a empresas sobre estrategias de marca, marketing y comunicación. Consejera grupo Prisa, Agile TV y Catenon, Carmen ha trabajado para empresas líderes en su sector: Procter & Gamble, JWT, Grupo BBDO y Havas Group.



Catalina Fernández de Ana, CEO Hifas da Terra.FORBES Catalina Fernández de Ana, CEO Hifas da Terra Hija de científico gallego y estadounidense, Catalina ha convertido los hongos en una herramienta científica de vanguardia. Desde Galicia lidera una biotech que colabora con universidades de todo el mundo y exporta productos naturales de uso médico a Europa, Asia y pronto a EEUU. Su objetivo, demostrar que la medicina del futuro será preventiva y natural.



Laura Fernández Espeso, directora General Grup Mediapro.FORBES Laura Fernández Espeso, directora General Grup Mediapro Lidera la estrategia global de cinco divisiones del Grupo. Miembro de las Academias de TV de EE.UU. y Cine en España, jurado de los Emmy® Internacional y Rose D’Or, Variety la nombró en 2024 International Media Woman of the Year. Cofundadora de Moonlyon con Penélope Cruz, ha impulsado la producción en inglés de Mediapro y creado el Máster de guion TMS.



Verónica Fisas, CEO Natura Bissé International Group.FORBES Verónica Fisas, CEO Natura Bissé International Group Licenciada en Derecho y con un máster en Administración de Empresas, ha consolidado a la firma de cosmética de lujo como un referente global, presente en más de 40 países. En 2023, Natura Bissé alcanzó una facturación de 111 millones de euros, con un 83% de sus ventas provenientes del extranjero, especialmente de China.



Sabina Fluxá, vicepresidenta y CEO Grupo Iberostar.FORBES Sabina Fluxá, vicepresidenta y CEO Grupo Iberostar Lidera una de las principales cadenas hoteleras españolas con más de 120 hoteles en 16 países. En 2023, la compañía alcanzó ingresos gestionados de 4.468 millones de euros, un 17% más que en 2022. Bajo su dirección, Iberostar ha implementado iniciativas como la eliminación de plásticos de un solo uso y la promoción del consumo responsable de pescado.



Belén Frau, directora Mundial de Comunicación Grupo Ingka (IKEA).FORBES Belén Frau, directora Mundial de Comunicación Grupo Ingka (IKEA) Cuando estaba embarazada de ocho meses y tres semanas de su primer hijo, IKEA le comunicó su ascenso de subdirectora a directora de la tienda de Barakaldo. Veinte años en la empresa le han permitido pasar de ser responsable de administración de una tienda vasca a directora mundial de Comunicación del Grupo.



Luisa García, CEO Global de Corporate Affairs LLYC.FORBES Luisa García, CEO Global de Corporate Affairs LLYC Con más de dos décadas de trayectoria en LLYC y un papel fundamental en su expansión internacional, actualmente dirige la práctica que aporta el mayor volumen de resultados a la firma. Es también miembro del consejo de administración de LLYC SA. Promueve la visibilidad del talento femenino como acelerador de la igualdad.



Sara García Alonso, bióloga molecular y astronauta.Agencia Espacial Europea (ESA) Sara García Alonso, bióloga molecular y astronauta Trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde lidera un proyecto enfocado en el desarrollo de fármacos contra el cáncer de pulmón y de páncreas. Doctora cum laude en Biología Molecular por la Universidad de Salamanca, fue seleccionada la primera española de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Este año publicó su libro Órbitas.



Sandra García-Sanjuán, cofundadora y presidenta Grupo Starlite.FORBES Sandra García-Sanjuán, cofundadora y presidenta Grupo Starlite Impulsada por su sello personal, Starlite integra festivales de referencia en Marbella y Madrid, la productora audiovisual Starlite Media, la marca de moda Starlite Universe y la Fundación Starlite. Reconocida por su compromiso social, Sandra ha convertido Starlite en un hub global que une música, cultura, magia, exclusividad y filantropía.



Carolina García Viadero, directora Comercial y de Comunicación Bodegas Valduero.FORBES Carolina García Viadero, directora Comercial y de Comunicación Bodegas Valduero El buscador de vinos más fiable del mundo, Wine Searcher, ha situado a Valduero Lantigua 1991 como el vino de más alto valor en España. En esta bodega convierten cada botella en arte. El club exclusivo de La tenada de Valduero cuenta con socios tan como Ken Follett, Mark Knopfler, Glenn Close, Antonio López o Cristiano Ronaldo.



Ana Garicano Socia, directora Sagardoy Legal & Expat.FORBES Ana Garicano Socia, directora Sagardoy Legal & Expat Abogada especializada en movilidad internacional, inmigración y nacionalidad española, cuenta con 25 años de experiencia en el sector legal. Dirige un equipo de más de 40 profesionales que asesoran a multinacionales, PYMES, start-ups e inversores extranjeros en España. En 2025 ha sido reconocida como «Lawyer of the Year» por Best Lawyers en España.



Belén Garijo, CEO mundial de la multinacional alemana Merck.FORBES Belén Garijo, CEO mundial de la multinacional alemana Merck CEO mundial de la multinacional alemana de ciencia y tecnología Merck es una de las mujeres más poderosas de la industria y una de las ejecutivas españolas más influyentes del mundo. Es portada de Forbes Women.



Cristina Garmendia, presidenta no ejecutiva Mediaset España / Fundación Cotec.FORBES Cristina Garmendia, presidenta no ejecutiva Mediaset España / Fundación Cotec Doctora en Biología con un MBA por IESE, se incorporó a Mediaset España en 2017 y fue nombrada presidenta en 2024. Fundadora de la biotecnológica Genetrix y del fondo Ysios, fue ministra de Ciencia e Innovación (2008- 2011). Preside la Fundación Cotec y ocupa cargos en los consejos de CaixaBank, Logista y Ysios Capital.



Miriam González Durántez, presidenta y fundadora España Mejor .FORBES Miriam González Durántez, presidenta y fundadora España Mejor Abogada experta en comercio internacional es miembro del Consejo de Diversidad de Toyota Europa, consejera independiente de Atrys Health y asesora al Círculo de Empresarios y el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Ha fundado España Mejor centrada en los problemas de los ciudadanos. Casada con Nick Clegg, ex viceprimer ministro británico, tienen tres hijos.



Carmen González Gens, vicepresidenta Huawei España.FORBES Carmen González Gens, vicepresidenta Huawei España Desde 2023 lidera la comunicación corporativa, las relaciones institucionales y la estrategia de digitalización de la compañía. Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, trabajó previamente en Orange, HP y Blackberry antes de incorporarse a Huawei en 2012.



Susanna Griso, presentadora Espejo Público.FORBES Susanna Griso, presentadora Espejo Público Lleva 19 años al frente de las mañanas de Antena 3 y en la última temporada logró su mejor resultado de los últimos tres años con 344.000 seguidores y 2,2 millones de espectadores únicos de media. Ha sido reconocida con dos Premios Ondas y un Micrófono de Oro. Es íntima amiga de la empresaria y prima del rey Felipe, María Zurita.



Lourdes Gullón, presidenta Galletas Gullón.FORBES Lourdes Gullón, presidenta Galletas Gullón Desde 2019 lidera la compañía a nivel nacional e internacional. En estos años, ha alcanzado los 697 millones de euros en facturación, ha creado más de 2.200 puestos de trabajo y está presente en más de 125 países. En su tiempo libre disfruta del senderismo y de paseos en bicicleta con su familia por la montaña palentina.



Hortensia Herrero, Mercadona & Fundación.FORBES Hortensia Herrero, Mercadona & Fundación En 2024 el patrimonio de la vicepresidenta de Mercadona alcanzó los 3.200 millones de euros (es la octava persona más rica de España, según ‘Forbes’). Es una de las principales coleccionistas de arte contemporáneo del país e impulsa la cultura a través de proyectos como el Centro de Arte Hortensia Herrero o la restauración de la iglesia de los Santos Juanes en Valencia. Sus hijas Hortensia, Carolina, Amparo y Juana, consejeras de Mercadona, lideran distintas áreas de la empresa familiar. Junto a su marido Juan Roig, ha donado más de 100 millones en ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA.



Cristina Iglesias, artista y escultora.FORBES Cristina Iglesias, artista y escultora Ha participado en más de 60 exposiciones en todo el mundo y ha dejado una huella significativa en el arte público, con obras en lugares como el Museo del Prado en Madrid, el Museo de Bellas Artes de Amberes en Bélgica, Baja California en México. Este otoño, la escultora vasca inaugura una exposición monográfica en La Pedrera con más de 40 obras.



Marieta Jiménez Urgal, presidenta en Europa Merck Healthcare.FORBES Marieta Jiménez Urgal, presidenta en Europa Merck Healthcare Está al frente de 32 mercados europeos en una de las compañías líderes del sector salud. Reconocida por su visión estratégica, ha impulsado el crecimiento del negocio integrando innovación y diversidad. Es presidenta de Closingap, consejera independiente de MAPFRE, miembro del Comité PAC de EFPIA y miembro del Consejo Asesor de Forbes Women.





Alicia Koplowitz, presidenta Omega Capital.FORBES Alicia Koplowitz, presidenta Omega Capital Fundadora de Omega Capital en 1998 tras vender su participación en FCC, preside una de las principales sociedades de inversión familiar de España. Su patrimonio ronda los 2.400 millones de euros, según datos de 2023. Recientemente, Omega Capital completó la compra del 100 % de Hospes Hotels, una apuesta por el sector hotelero boutique de lujo. Formada en Bellas Artes, es mecenas, filántropa y coleccionista. Fruto de su matrimonio con Alberto Cortina nacieron tres hijos: Alberto, Pedro y Pelayo. Es académica de honor de la Academia Médico Quirúrgica Española y de La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.



Esther Koplowitz, marquesa, Empresaria y Filántropa.FORBES Esther Koplowitz, marquesa, Empresaria y Filántropa Vicepresidenta primera de FCC y consejera de INMOCEMENTO, también es conocida por su acción social al frente de su Fundación homónima, una de las más importantes de Europa con proyectos pioneros en residencias para mayores y personas con discapacidad. Reconocida con decenas de distinciones, la marquesa de Cárdenas es un referente en filantropía, cultura y ciencia que ha apoyado la investigación biomédica y el avance científico. Con trato de ilustrísima, la marquesa de Cárdenas cuenta, entre otros, con la Cruz de Oro de la Real Academia de la Historia, la Medalla de Honor de la Real Academia Nacional de Medicina y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.



Bea Larregle, SVP y Directora Regional del Sur de Europa – Visa.FORBES Bea Larregle, SVP y Directora Regional del Sur de Europa – Visa Dirige el impulso de los métodos de pago digitales en el sur de Europa. Su labor incluye fomentar la digitalización de las pymes y liderar proyectos de igualdad, con especial atención al deporte y alianzas estratégicas como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para promover la inclusión.



Belén Linares, directora de Tecnología e Innovación de Moeve.FORBES Belén Linares, directora de Tecnología e Innovación de Moeve Esta ingeniera aeronáutica de 49 años lidera la innovación y tecnología en Moeve en su reto de transición energética. Experta en sistemas de motopropulsión, movilidad, tecnologías renovables y moléculas verdes, su impulso y logros han sido reconocidos en varias ediciones de Premios Nacionales de Innovación Empresarial.



Gloria Lomana, presidenta Ejecutiva 50&50 Gender Leadership.FORBES Gloria Lomana, presidenta Ejecutiva 50&50 Gender Leadership Fundadora de 50&50 Gender Leadership, consultora referente en igualdad y liderazgo femenino y creadora del programa Chicas Imparables. Preside el Consejo Asesor de Forbes Women. En 2024 recibió el Premio Clara Campoamor del Ayuntamiento de Madrid y el premio Maruja Mallo. Referente del periodismo, fue directora de Informativos de Antena 3.



Maribel López, directora ARCO Madrid.FORBES Maribel López, directora ARCO Madrid Licenciada en Historia del Arte, ha orientado su carrera al ámbito del galerismo y el comisariado. Fue la subdirectora de Galeria Estrany-de la Mota en Bcn y fundó y dirigió Maribel López Gallery en Berlín. En 2011 fue la primera comisaria de la sección Opening: Jóvenes Galerías en ARCOmadrid y desde 2019 es directora de ARCOmadrid y ARCOlisboa.



Teresa Martín de la Mata, presidenta de Varma.FORBES Teresa Martín de la Mata, presidenta de Varma Lidera la transformación de Varma, distribuidora familiar española líder en bebidas espirituosas, vinos, alimentación y cuidado personal, impulsando una estrategia centrada en la sostenibilidad, innovación, digitalización e internacionalización. Su trayectoria incluye una sólida experiencia internacional en diseño y marketing. Es también consejera del Grupo Vinícola Marqués de Vargas y miembro activo de las juntas directivas de Espirituosos de España, ADEFAM y FEV, consolidando su influencia y visión en el sector.



María Luisa Martínez Gistau, dircom y RRII CaixaBank.FORBES María Luisa Martínez Gistau, dircom y RRII CaixaBank Licenciada en Historia Contemporánea y en Ciencias de la Información, fue directora de la oficina en Barcelona de LLYC. En 2001 entró en CaixaBank y desde 2014 ocupa su puesto actual. Acaba de ser nombrada presidenta de Corporate Excellence. En 2001 fue Premio Forbes Best Dircom.



Pilar Martínez-Cosentino, Consejera Delegada Grupo Cosentino.FORBES Pilar Martínez-Cosentino, Consejera Delegada Grupo Cosentino En abril asumió el cargo de consejera delegada siguiendo un plan de sucesión que separa funciones de presidente y CEO. Anteriormente ejerció como vicepresidenta ejecutiva. La compañía almeriense está presente en más de 35 países, tiene 6.000 empleados y es referente mundial en superficies para la arquitectura y el diseño.



Carmen Matutes Prats, subdirectora General Palladium Hotel Group.FORBES Carmen Matutes Prats, subdirectora General Palladium Hotel Group Experta en gestión de equipos, emprendimiento, hospitality y turismo, ha liderado el lanzamiento de nuevas líneas de negocio como Palladium Travel Club, Ushuaïa Store, Hï Store & UNVRS Store. Es presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel Matutes y del patronato de Fundatur. Hija de Abel Matutes, pertenece a una importante saga empresarial.



Elena Mayoral, directora General Aeropuertos de Aena.FORBES Elena Mayoral, directora General Aeropuertos de Aena Esta ingeniera aeronáutica dirige la mayor red aeroportuaria del mundo por pasajeros. Ha sido directora de los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas (el mayor de España y el cuarto de la UE), Ibiza y Valladolid. Ingeniera del Año 2024, es consejera de Aena Internacional. Arte y la literatura son sus mayores aficiones.



Carme Miró, fundadora y CEO Apple Tree.FORBES Carme Miró, fundadora y CEO Apple Tree Lidera la consultora de comunicación, que se ha consolidado comouna de las de mayor crecimiento en Europa en 2023 y 2024, según el ranking #top100 mundial de Provoke Media. Carme es licenciada en Económicas por la UB, y MBA por el prestigioso MIT.



María Jesús Montero, vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda – Gobierno de España.FORBES María Jesús Montero, vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda – Gobierno de España Licenciada en Medicina, inició su carrera en la Junta de Andalucía, donde fue consejera de Salud y de Hacienda. En 2018 se incorporó al Gobierno de Pedro Sánchez, y el año pasado se convirtió en la secretaria general del PSOE de Andalucía, que se enfrentará a Juanma Moreno en las próximas elecciones autonómicas.



Olvido Moraleda, presidenta BP España.FORBES Olvido Moraleda, presidenta BP España Tras desempeñar una carrera internacional de más de 30 años en la compañía, llegó al a presidencia en 2024. Lidera la estrategia de BP en el sector energético nacional. Moraleda también preside AICE, la asociación que representa la industria del combustible en España y defiende su rol en la transición energética en el país.



Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado – AstraZeneca España.FORBES Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado – AstraZeneca España Desde su posición, impulsa el acceso a terapias innovadoras en áreas como la oncología, las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y raras. Farmacéutica de formación y con una trayectoria de más de 25 años en el sector, ha liderado proyectos estratégicos entre el sector público y privado.



Soledad Núñez, subgobernadora Banco de España.FORBES Soledad Núñez, subgobernadora Banco de España Licenciada y doctora en Ciencias Económicas por la Complutense y doctora también por la Universidad de Minnesota (EEUU), fue nombrada de la mano del ex ministro José Luis Escrivá. Preside el foro del FSB (Financial Stability Board) sobre auditoría externa y ha sido copresidenta del Comité Regional para Europa del FSB (FSB RCG-Europe).



Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture España y Portugal.FORBES Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture España y Portugal Está impulsando la reinvención de la consultoría y de los negocios de sus clientes, en un contexto donde la IA es esencial para potenciar las capacidades de los profesionales y obtener nuevas fuentes de valor. Primera mujer en acceder a su puesto es, además, presidenta de Fundación Accenture y miembro del Comité de Dirección de Europa. Defensora de la innovación, el liderazgo humanista y la inclusión y diversidad, es Licenciada en Matemáticas por la UAB y PDG por IESE.



Aitana Ocaña, cantante.FORBES Aitana Ocaña, cantante En 2025 la artista presentó ‘Cuarto azul’, un álbum de 19 temas con colaboraciones con Alaska, Myke Towers y Danny Ocean. Su gira Metamorfosis Season cerró en el estadio Metropolitano con más de 110.000 asistentes, preludio del Cuarto Azul World Tour en 2026. Protagonista del documental ‘La otra cara de Aitana’ (Netflix), en el que se abrió sobre sus problemas de salud mental, ha consolidado un perfil internacional que la sitúa como la voz pop española más influyente de su generación. En pocos años ha pasado de fenómeno televisivo a referente global, capaz de llenar estadios y marcar tendencias dentro y fuera de la música.



Elena Ochoa Foster, presidenta y Consejera Delegada Ivorypress.FORBES Elena Ochoa Foster, presidenta y Consejera Delegada Ivorypress Editora y comisaria de arte, fundó Ivorypress, editorial especializada en libros de artista. Preside el Consejo Internacional de la Serpentine de Londres,. Está involucrada en el MoMA y el Prado. Medalla de Oro del Instituto Reina Sofía de Nueva York en 2012 y el Premio Iberoamericano de Mecenazgo en Arte en 2016, entre otros.



Sonsoles Ónega, periodista, escritora y presentadora.FORBES Sonsoles Ónega, periodista, Escritora y Presentadora Su magazine ‘Y ahora Sonsoles’ cerró la última temporada como líder absoluto por tercer año consecutivo (más de 800.000 espectadores diarios y 3.630.000 de espectadores únicos). Periodista de formación, Sonsoles comenzó su andadura en los informativos de CNN+ (donde se hizo amiga, entre otras, de la reina Letizia), en Cuatro y Telecinco, cadena en la que dio el salto a este formato. Hija del veterano periodista Fernando Ónega, ha hecho del rigor y la espontaneidad sus señas de identidad. Sus novelas han sido reconocidas con un Premio Planeta, un Fernando Lara de Novela y un Letras de Novela Corta.



Loreto Ordóñez, CEO Engie.FORBES Loreto Ordóñez, CEO Engie Con más de 25 años en el sector energético ha liderado la transformación y expansión del grupo energético francés ENGIE en España y forma parte de los consejos de administración de EXOLUM y GESTAMP. Ocupa relevantes cargos en instituciones hispanofrancesas y europeas, en las que destaca su labor en el ámbito empresarial e institucional.



Marta Ortega y Flora Pérez, presidenta Inditex y presidenta Fundación Amancio Ortega.FORBES Marta Ortega y Flora Pérez, presidenta Inditex y presidenta Fundación Amancio Ortega La hija de Amancio Ortega ha desarrollado toda su carrera en la compañía desde que entró en 2007, con experiencia en diseño y desarrollo de producto. Lidera la estrategia de marca de Zara y forma parte de los consejos de Pontegadea Inversiones y Partler Participaciones. Desde 2015 pertenece al Patronato de la Fundación Amancio Ortega. Su madre Flora Pérez, consejera dominical desde 2024, acumula décadas de experiencia en moda y retail dentro de Inditex y en administración de sociedades del grupo. Preside la Fundación Amancio Ortega desde 2023 y es vicepresidenta primera de Pontegadea Inversiones.



Isabel Perelló, presidenta Tribunal Supremo y CGPJ.FORBES Isabel Perelló, presidenta Tribunal Supremo y CGPJ La primera mujer al frente del Supremo ocupó destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca) y en la Audiencia Provincial de Barcelona. En su discurso de apertura del año judicial, calificó de “inoportunas” las descalificaciones a la Justicia. Ha sido letrada del Constitucional y magistrada de la Sala Tercera del Supremo.



María Pérez, atleta corredora de marcha.Jaime Partearroyo María Pérez, atleta corredora de marcha Es uno de los grandes nombres del atletismo español. Acaba de ganar dos medallas de oro de 20 y 35 km marcha en el campeonato del mundo Tokio 2025. La marchadora granadina lo ha ganado todo, también dos oros en los Juegos Olímpicos de París, y ha conseguido hacer historia. A nivel personal, se casó en 2023 con la DJ Noe Morillas pero se separaron en 2024.



Elodie Perthuisot, directora Ejecutiva Carrefour España.FORBES Elodie Perthuisot, directora Ejecutiva Carrefour España Ingeniera y Directora Ejecutiva de Carrefour España desde septiembre de 2023, lidera el tercer país del Grupo e impulsa la IA para conocer mejor al cliente. Antes, trabajó como directora del gabinete del Ministro de Cultura francés. Se unió a Carrefour en 2018, donde dirigió Marketing y E-commerce. Es la primera mujer en dirigir las actividades de un país.



Isabel Preysler, 'socialite'.FORBES Isabel Preysler, 'socialite' Nacida en Manila en 1951, se trasladó a Madrid en su juventud, donde inició una intensa vida social y cultural marcada por su relación con Julio Iglesias, mediáticos matrimonios con Carlos Falcó y Miguel Boyer y una sonada ruptura con Mario Vargas Llosa. Madre de Enrique Iglesias y Tamara Falcó, la “reina de corazones” acaba de publicar su autobiografía, Mi verdadera historia (Ed. Planeta).



Ana Rosa Quintana, presidenta Unicorn Content.FORBES Ana Rosa Quintana, presidenta Unicorn Content Esta periodista, presentadora y empresaria de la comunicación y la vivienda, fue la reina de las mañanas televisivas durante 18 años (con un parón entre 2021-22 debido a un cáncer de mama y otro en el que recientemente pasó a emitir su magazine por las tardes). El pasado mes de febrero de 2025 regresó a las mañanas con ‘El Programa de Ana Rosa’, con el que ha recuperado el liderazgo durante su franja de emisión. Sus editoriales se convierten en ‘trending topic’ en redes sociales. En 2020 se convirtió en la presidenta de la productora Unicorn Content. Ha ganado 8 TP de Oro, es Hija Predilecta de Sevilla y Medalla de Honor de Madrid.



Paloma Real, presidenta de la División de Europa Occidental – Mastercard.FORBES Paloma Real, presidenta de la División de Europa Occidental – Mastercard Casi dos décadas de experiencia en la industria de la innovación financiera avalan su destreza en la definición de productos emergentes y de pago para móviles. Desde 2024 lidera un equipo en los mercados de Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal. Ingeniera de Telecomunicaciones trabajó antes en Orange y Amena.



Helena Revoredo, presidenta – Prosegur.FORBES Helena Revoredo, presidenta – Prosegur Tras el fallecimiento de su esposo Herberto Gut en 1997, esta hispanoargentina nacida en Rosario en 1947 asumió el liderazgo de la compañía. A través de su sociedad patrimonial, Gubel, controla más del 73% de Prosegur y ha invertido en el sector hotelero madrileño, transformando edificios emblemáticos en establecimientos de lujo.



Macarena Rey, CEO Shine Iberia.Cecilia Bayonas Macarena Rey, CEO Shine Iberia Produce grandes éxitos en España y Portugal como ‘MasterChef’, ‘Maestros de la Costura’, la serie de ficción ‘Bosé’, ‘The Voice Portugal’ o ‘Alaska Revelada’. Ha sido galardonada recientemente con el Premio Joan Ramon Mainat por su destacada trayectoria e influencia en la industria audiovisual como impulsora de formatos innovadores y de gran impacto.



María Paz Robina, presidenta y directora general de Michelin España Portugal.FORBES María Paz Robina, presidenta y directora general de Michelin España Portugal Natural de Valladolid, es licenciada en Ciencias Químicas y ha desarrollado una destacada carrera en Michelin desde 1988. Actualmente, es directora general y presidenta de Michelin España Portugal. Además, es presidenta del consejo de administración de Signus Ecovalor, presidenta del cluster de automoción de Castilla y León (FACYL) y consejera independiente de Ence Energía y Celulosa.



Teresa Ribera, vicepresidenta de la CE para una transición limpia, justa y competitiva.Bogdan Oyaux Teresa Ribera, vicepresidenta de la CE para una transición limpia, justa y competitiva La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva -en el cargo desde diciembre de 2024- nació en Madrid en 1969. Jurista y profesora universitaria, fue ministra para la Transición Ecológica en España entre 2018 y 2024. Ha impulsado planes de reducción de emisiones y energía renovable en Europa. En septiembre de 2025, calificó públicamente de “genocidio” la situación en Gaza, lo que generó tensiones diplomáticas con Israel y una distanciamiento oficial de la Comisión Europea. Ha sido incluida en la lista TIME100 de las personas más influyentes de 2025.





María Ruiz-Manahan, CEO BNP Paribas Personal Finance España.FORBES María Ruiz-Manahan, CEO BNP Paribas Personal Finance España Está ligada a la compañía desde hace 15 años (funciones directivas en las áreas de Comercial y Marketing, Desarrollo de Negocio, Digital & Innovación y Transformación). Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector financiero en entidades como Bank of America o BBVA (Uno-e Bank) y gran consumo, como Carrefour.



Elena Salgado, presidenta Fundación Abertis.FORBES Elena Salgado, presidenta Fundación Abertis Fue ministra de Sanidad, Administraciones Públicas y Economía, además de vicepresidenta en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Salgado es ingeniera industrial y economista. Actualmente, desde la Fundación Abertis promueve la movilidad sostenible y la seguridad vial además de impulsar proyectos educativos en Brasil, Jamaica y Filipinas.



Margarita Salvans, directora financiera y miembro del Consejo de Administración – Mango.FORBES Margarita Salvans, directora financiera y miembro del Consejo de Administración – Mango Figura clave en la transformación de la compañía, cerró el primer semestre de 2025 con facturación récord. En 2013 se incorporó a Mango y en 2020 fue nombrada directora financiera, incorporándose al comité de dirección y al consejo de administración. Desde febrero es consejera independiente de Banco Sabadell.



Olga Sánchez, consejera delegada en España AXA.FORBES Olga Sánchez, consejera delegada en España AXA Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector asegurador en las áreas técnica y financiera, especialmente en AXA, donde además de consejera delegada es presidenta de la Fundación AXA. Dirige una de las compañías top 5 de seguros en España. Es una de las fundadoras de la red EWI (Empower Woman in Insurance).



Teresa Sanjurjo, directora Fundación Princesa de Asturias.FORBES Teresa Sanjurjo, directora Fundación Princesa de Asturias Hasta su incorporación a la Fundación Princesa de Asturias en 2009 fue directora general de la Asociación Española de Fundaciones, miembro del Club de La Haya y presidenta de esta entidad (2016-2017). Actualmente forma parte del International Women’s Forum. Nació en Madrid en 1972 y estudió Derecho y E1 en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).



María Elena Sanz Isla, CEO Mapfre Iberia.FORBES María Elena Sanz Isla, CEO Mapfre Iberia Licenciada en Económicas y Empresariales y un programa de liderazgo en Harvard, esta madrileña es consejera, patrona de Fundación MAPFRE y CEO de la compañía desde 2024. España y Portugal aportan el 40% de las primas y el 44% del beneficio del Grupo, que ha mejorado la evolución del negocio de automóviles, el más importante para MAPFRE el último año.



Carla Simón, directora de cine y guionista.David Ruano Carla Simón, directora de cine y guionista Su ópera prima, Estiu 1993 (2017), ganó el Premio Goya a Mejor Dirección Novel. Con Alcarràs (2022) se convirtió en la primera mujer española en recibir el Oso de Oro en Berlín. Acaba de estrenar Romería, que cierra su trilogía y promete grandes éxitos. Su cine se centra en memoria personal, lo que la convierte en una de las voces más reconocibles del cine contemporáneo español.



Blanca Sorigué, directora general Consorci de la Zona Franca Barcelona (CZFB).FORBES Blanca Sorigué, directora general Consorci de la Zona Franca Barcelona (CZFB) Licenciada en Turismo por la Universidad de Gerona, Máster en Dirección de Marketing por la Universidad Pompeu Fabra y el Digital Business Executive Program, desde que en 2018 empezó a dirigir el CZFB ha impulsado la innovación, la sostenibilidad y las oportunidades de negocio junto a la digitalización de la industria.



Iris Tió, campeona mundial de Natación artística.FORBES Iris Tió, campeona mundial de Natación artística Nacida para bailar en el agua, la nueva estrella de la natación artística ha hecho historia en Singapur 2025 con seis medallas, tres títulos mundiales y reconocimiento como Mejor Deportista Femenina (MVP) del Mundial. Es la primera española campeona del mundo en rutina individual. Su reto: las medallas de Dúo y Equipo de los JJOO de Los Ángeles 2028.



Rosa Tous, vicepresidenta TOUS.FORBES Rosa Tous, vicepresidenta TOUS Gemóloga de formación, Rosa Tous (Manresa, 1971) es vicepresidenta corporativa desde 2013, además de ostentar el cargo de Reach and Relevance Officer. En 2024, la firma alcanzó una facturación récord de 523 millones de euros, consolidándose como líder en joyería de lujo asequible. En 2025, asumió la presidencia de la Asociación Catalana de la Empresa Familiar (ASCEF) y fue reconocida como Mejor Líder Empresarial en los Premios Nacionales de Marketing. Compagina su labor con la dirección de proyectos como Tous School y Tous Heritage, enfocándose en la sostenibilidad y la preservación del oficio joyero.



Laura Urquizu, presidenta y CEO Red Points.FORBES Laura Urquizu, presidenta y CEO Red Points Se unió a Red Points hace 9 años y desde entonces la compañía ha crecido de 10 a 300 empleados y de 7 a 1.200 clientes. Ofrece a empresas globales protección contra falsificaciones, piratería online y otras infracciones en Internet. Fue consejera de startups de tecnología y asesoró a varios grupos de inversión en empresas tecnológicas.



Luz Usamentiaga, directora General Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad (ESG) MasOrange.FORBES Luz Usamentiaga, directora General Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad (ESG) MasOrange Miembro del Comité de Dirección, presidenta de la Fundación Euskaltel, miembro del Patronato de la Fundación Orange y secretaria general de DigitalES. Empezó a trabajar promoviendo la liberalización de las telecomunicaciones y se incorporó a Amena para su lanzamiento.



Rosalía, Cantante, Compositora, Productora.FORBES Rosalía, Cantante, Compositora, Productora Desde Motomami, Rosalía ha consolidado su estatus como referente global. Recientemente ha protagonizado la nueva campaña otoño-2025 de Calvin Klein, donde su canción inédita “De Madrugá” acompañó visuales surrealistas con una serpiente albina. Paralelamente, finaliza su cuarto álbum, previsto para noviembre, con colaboraciones esperadas con Sean Paul y Caroline Polachek. Esta catalana de 32 años ha sido la primera mujer que canta sólo en español en protagonizar portadas de Rolling Stone y Vogue USA. Es la artista española más influyente del mundo con dos Grammys, 11 Latin Grammys y 4 MTV VMA.



Nuria Vilanova, fundadora y presidenta ATREVIA.FORBES Nuria Vilanova, fundadora y presidenta ATREVIA A los 23 años fundó ATREVIA con sus ahorros y su madre como socia. Hoy lidera un equipo de 640 empleados en 15 países y ha superado los 50 M€ de facturación. La adquisición de la consultora XCOM en Brasil es la tercera en Latinoamérica en los últimos años. También preside CEAPI, organización que reúne a 350 de los mayores empresarios iberoamericanos.

