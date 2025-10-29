Por qué está relacionada con León la terrorista de ETA que inspira a Ariadna Gil en 'Un fantasma en la batalla' (Netflix)

Ariadna Gil interpreta a una dirigente de ETA inspirada en Anboto, junto a Susana Abaitua como agente infiltrada, en Un fantasma en la batalla, la nueva película de Netflix basada en hechos reales.Netflix

La película 'Un fantasma en la batalla' —ya disponible en Netflix y situada entre las más vistas de la plataforma— ficciona la infiltración de una agente de la Guardia Civil en la banda terrorista ETA durante sus últimos años de actividad. Dirigida por Agustín Díaz Yanes y protagonizada por Susana Abaitua, el filme mezcla elementos reales con licencias narrativas, tomando como referencia operaciones policiales que marcaron una época.

Junto a Abaitua, el reparto incluye a Ariadna Gil, en un papel clave que encarna a una de las dirigentes de ETA con mayor peso en la estructura de la banda. Aunque la película no menciona nombres reales, el propio Díaz Yanes durante su presentación en San Sebastián explicó que el personaje de Ariadna Gil era el que más se inspiraba en una figura real. Esa figura es Soledad Iparraguirre Guenechea, alias "Anboto", condenada por la Audiencia Nacional como responsable del único atentado con víctimas mortales que ha sufrido la ciudad de León. Ese fue el primero de los doce juicios que tenía pendientes en España tras ser extraditada desde Francia, donde ya había cumplido una condena de 20 años.

Actualmente, su situación judicial continúa activa: en julio de 2025 fue citada por la Audiencia Nacional por el caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco, aunque se negó a declarar. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado recientemente que España no puede volver a juzgarla por hechos por los que ya fue condenada en Francia, como el atentado contra el cuartel de la Policía Nacional en Oviedo en 1997. Esta decisión abre la puerta a una posible absolución en algunos de los procedimientos que aún tiene pendientes en territorio español.

Su historia —y su representación ficcionada— conecta la memoria reciente de León con una narrativa audiovisual que hoy vuelve a poner sobre la mesa uno de los episodios más duros vividos en la ciudad.

Anboto y León: un atentado que marcó a la ciudad

El 22 de diciembre de 1995, una bomba lapa colocada bajo el asiento del coche del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo estalló en pleno centro de León. El militar falleció en el acto. Su hija, de 18 años, que viajaba junto a él, resultó gravemente herida. Fue el único atentado con víctimas mortales que ETA perpetró en la ciudad.

En 2020, la Audiencia Nacional condenó a Soledad Iparraguirre "Anboto" a 122 años de prisión, señalándola como la responsable de ordenar el atentado. La sentencia acredita que Anboto "fijó el objetivo, facilitó los explosivos y dio instrucciones precisas para fabricar y colocar la bomba en el interior del coche, bajo el asiento del conductor." El autor material del ataque fue Sergio Polo, alias "Lur", quien entonces formaba parte del "comando legal" de ETA.

El caso sigue siendo uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de León, tanto por su violencia como por la cercanía de las víctimas con la ciudadanía: el atentado ocurrió en una calle céntrica, en vísperas de Navidad, y marcó para siempre la memoria de quienes lo vivieron.