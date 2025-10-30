«No me voy a comprar sus memorias, ya me las sé de memoria»: Carmen Lomana critica la exposición íntima de Isabel Preysler

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No es ninguna sorpresa que Carmen Lomana tenga opiniones claras. Lo que sí ha llamado la atención es la franqueza con la que se ha referido a la reciente publicación de las memorias de Isabel Preysler, en las que la conocida socialité repasa su trayectoria vital y sentimental, incluyendo pasajes de cartas privadas de Mario Vargas Llosa y confesiones sobre sus intervenciones estéticas. Para Lomana, esta exposición pública de la intimidad tiene límites que no deberían cruzarse.

Críticas con elegancia: cartas privadas y retoques quirúrgicos

Durante su intervención en 'La Hora Lomana', dentro del programa Fin de Semana de COPE, Carmen fue directa pero comedida: «No me voy a comprar sus memorias, ya me las sé de memoria». Una frase que resume con ironía su percepción de un relato que, a su juicio, no aporta sorpresas ni profundidad. Pero fue más allá al referirse a uno de los fragmentos más polémicos del libro, en el que Vargas Llosa expresa en una carta: «Desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos…». Ante esto, Lomana se limitó a sentenciar con firmeza: «No se puede publicar una carta de amor que habla de 'tú desnuda'».

Lejos de escandalizarse gratuitamente, lo que Lomana plantea es una defensa de la elegancia discreta. Para ella, convertir cartas íntimas en material editorial roza lo inapropiado, por muy icónicos que sean sus protagonistas.

Memorias verdaderas: «Las mías son más interesantes y auténticas»

Este no es el primer comentario de Carmen sobre la tendencia editorial de algunas celebridades. Durante el desfile histórico de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid, también dejó clara su posición al respecto: «Mis memorias son más auténticas, las más interesantes. A mí me conocen de verme de un lado a otro, pero mi vida muy poco. Y realmente mis memorias son una novela».

No era un simple gesto de vanidad. Lomana reivindica una narrativa basada en vivencias personales reales, profundas, y no en reconstrucciones hechas para alimentar titulares. Frente al tono edulcorado y a veces impostado de otros relatos, Carmen propone una autenticidad que no necesita fuegos artificiales.

¿Confesiones o exceso de exposición?

Sobre la figura pública de Isabel Preysler, Lomana también ofreció un apunte certero y con su habitual ironía elegante: «Ese es su kit: que no se la vea, así cuando aparece llama más la atención». Una estrategia de visibilidad selectiva que, según la empresaria leonesa, se contradice con el nivel de exposición que ahora revela en sus memorias.

Y si bien reconoce el derecho de cada persona a contar su historia, lanza una reflexión implícita sobre el buen gusto y los límites del relato íntimo cuando se traspasa la frontera de lo privado a lo publicitario.