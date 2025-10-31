Silvia Fernández lleva la moda leonesa a otro nivel con este momentazo de Patricia Manterola (53 años)

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La XVIII edición de los Premios Academia del Perfume no solo celebró las fragancias más exquisitas del año, sino que también fue testigo del regreso triunfal de Patricia Manterola a la escena pública española. La cantante y actriz mexicana, célebre por su hit noventero "Que el ritmo no pare", pisó con fuerza la alfombra amarilla luciendo un espectacular diseño firmado por la diseñadora leonesa Silvia Fernández, creadora de Silvia Fernández Atelier.

Silvia Fernández y Patricia Manterola: cuando la elegancia encuentra a la diva

Silvia Fernández ha construido su sello personal desde sus raíces en León, combinando la artesanía contemporánea, la feminidad escultural y una atención milimétrica al detalle, y consolidando su presencia con tiendas propias en Madrid. Para esta gala tan especial, la diseñadora creó un vestido que encajaba como una segunda piel en el aura de Manterola: escote bardot, corsé estructurado y una falda etérea de volantes vaporosos que se movían con ella como una ola de tul y sofisticación.

"Anoche vestimos a la maravillosa Patricia Manterola… un vestido que acompañaba su energía y elegancia", escribió la firma en sus redes. La artista, de 53 años, irradiaba seguridad y presencia con un diseño que bien podría definir el equilibrio perfecto entre glamour clásico y vanguardia romántica.

El vestido que robó flashes y suspiros en la gala

La pieza, en tono rosa empolvado, es una declaración de intenciones sobre el tipo de alta costura que defiende Silvia Fernández: femenina, atemporal y poderosa. El cuerpo corsetero marcaba la silueta de la artista con sutileza, mientras que la falda, elaborada en capas de tul con textura floral, aportaba dramatismo y movimiento a cada paso.

Las sandalias plateadas con punta en pico y los pendientes de cristal en cascada completaron un look armónico que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la noche. El maquillaje luminoso y el peinado suelto con ondas suaves sellaron un estilismo donde cada detalle era un diez.

No es la primera vez que la diseñadora viste a una celebrity, pero este encuentro marca un hito por el simbolismo: una diva latinoamericana icónica, un escenario español de alto nivel, y una creadora nacional que ha consolidado su atelier como uno de los más deseados en el circuito nupcial y de gala.

Silvia Fernández, protagonista de la moda española contemporánea

Con raíces en León y una presencia cada vez más sólida en redes sociales y medios especializados, Silvia Fernández se consolida como una voz imprescindible en la moda española contemporánea. Su atelier se ha convertido en destino obligado para novias, actrices y mujeres que buscan mucho más que un vestido.

Este momento en los Premios de la Academia del Perfume consolida su proyección internacional. Desde su perfil oficial en Instagram, la firma celebró la colaboración con palabras de gratitud hacia la artista y el estilista Juan Acuña. Los comentarios no tardaron en multiplicarse, destacando frases como "Como hecho a mano para ti", "La más bella siempre" o "Este diseño es top", reflejo del impacto que generó el look.