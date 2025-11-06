La historiadora salmantina Alba Sáenz desentraña el sentido de las cruces que marcan la entrada a los pueblos

Alba Sáenz, historiadora y divulgadora salmantina, explica el significado de las cruces de término en un vídeo grabado junto a una de ellas en la entrada de un pueblo castellano.@albasaenc

Las ves en casi cada entrada de los pueblos de España. Las cruces de piedra que se alzan en caminos y márgenes no están ahí por azar ni son simples adornos. Son vestigios de una mentalidad medieval profundamente simbólica, espiritual y también legal.

La historiadora salmantina Alba Sáenz, conocida por divulgar historia y arte desde una perspectiva visual y rigurosa en redes sociales, ha dedicado uno de sus últimos vídeos a explicar por qué están ahí y qué significan. «Se llaman cruces de villa, cruces de término o humilladeros», dice.

«Un humilladero es un lugar devoto con una cruz o una imagen junto a los caminos o a la entrada de los pueblos», explica Sáenz, citando incluso la definición de la RAE.

«Vamos, algo así como un indicador que le decía a los viajeros: hola, bienvenido a Fuenteguinaldo», añade con tono didáctico.

Cruces de término y humilladeros: el umbral simbólico del pueblo

El nombre ya da pistas: «término» marca frontera; «humilladero» remite a la humillación como acto ritual. Y así es, estas cruces eran hitos territoriales, pero también espacios de oración, protección y justicia.

Durante la Edad Media y la Edad Moderna, era habitual situar una cruz en la entrada de la villa o del caserío para señalar el paso a un espacio jurídicamente distinto. También tenían un papel espiritual. En ellas, el viajero se detenía antes de salir o al regresar, se arrodillaba, rezaba y agradecía estar a salvo.

«Tiene sentido pensar que fueran lugares de oración, donde las personas que salían del pueblo pedían protección o bien agradecían haber vuelto sanos y salvos», plantea Sáenz en su vídeo.

Pero su uso iba más allá. En algunas zonas, como documenta la propia Alba en Salamanca, estas cruces se vincularon incluso con la justicia pública.

«Sí, en Salamanca se ha documentado que algunas de estas cruces vieron ejecuciones. Eso explicaría que hubiera una ermita al lado», añade.

«Así los penitentes podían expiar sus pecados humillándose ante la cruz en público».

Las cruces, por tanto, no solo daban la bienvenida, también avisaban, protegían y recordaban. Eran umbrales físicos y espirituales. Algunas incluso se levantaron sobre antiguos lugares de culto pagano —como encrucijadas o piedras sagradas— que el cristianismo convirtió en símbolos de su dominio.

«Se cree que su origen puede estar en cuanto la Iglesia cristianizó ciertos lugares paganos», concluye.

Una historia viva en piedra que aún nos habla

Cada cruz de término o humilladero es única. Algunas están acompañadas de pequeñas ermitas. Otras, de columnas con símbolos.

En Aragón se conocen como peirones, en Castilla como humilladeros, en Cataluña como pedrós. En todos los casos, su posición —en cruces de caminos, márgenes o entradas— no es casual.

Este tipo de microarqueología visual está siendo redescubierta gracias a voces como la de Alba Sáenz, que consigue traducir el pasado con frescura y precisión. Si pasas por pueblos como Castellanos de Moriscos o Fuenteguinaldo, detente un segundo ante esa cruz.