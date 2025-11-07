Kendrick Lamar ruge con 9 candidaturas y Lady Gaga desafía al rap en la batalla por los Grammy 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Academia de la Grabación ha revelado hoy la lista de nominados a la 68.ª edición de los Premios Grammy, confirmando una clara tendencia: el dominio absoluto del Hip Hop en las categorías principales, con el rapero Kendrick Lamar a la cabeza como el artista más nominado, acumulando un total de nueve menciones por su aclamado álbum GNX.

La ceremonia, que se celebrará el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena, será el escenario de una pugna generacional y de géneros.

En las categorías principales, el rap y el pop de élite se disputan el codiciado gramófono dorado:

Álbum del Año: Kendrick Lamar (GNX), Lady Gaga (MAYHEM), Bad Bunny (DeBÍ TiRAR MáS FOToS), Sabrina Carpenter (Man's Best Friend).

Grabación del Año Lady Gaga ("Abracadabra"), Kendrick Lamar & SZA ("luther"), Bad Bunny ("DtMF"), ROSÉ & Bruno Mars ("APT.").

Canción del Año (Composición) Lady Gaga ("Abracadabra"), Kendrick Lamar & SZA ("luther"), Bad Bunny ("DtMF"), Billie Eilish ("WILDFLOWER").

Mejor Artista Nuevo Olivia Dean, Leon Thomas, KATSEYE, The Marías.

El puertorriqueño Bad Bunny reafirma su estatus global con seis nominaciones en total, logrando colocar su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS en las tres categorías más importantes: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. Este es un hito monumental para la música en español en los premios de habla inglesa.

Otros nombres latinos que brillan en sus respectivos géneros incluyen a Karol G (quien fue presentadora del anuncio de nominados), Rauw Alejandro y la fuerza de la música mexicana.

Con nueve nominaciones, el rapero de Compton, Kendrick Lamar, se posiciona como el favorito absoluto de la crítica, mientras que Lady Gaga y el productor estrella Jack Antonoff le siguen de cerca con siete candidaturas cada uno.

El Resurgimiento del Rock: Las nominaciones muestran un sólido apoyo al rock, con bandas como Deftones, Haim y la reunión de Linkin Park compitiendo por el Mejor Álbum Rock.

Grandes Ausencias: Notablemente, la superestrella Taylor Swift queda fuera de las principales categorías, ya que su reciente álbum fue lanzado después del período de elegibilidad (31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025).