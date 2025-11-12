La historia mitológica que inspira el nuevo single del leonés Fran Perea lo convierte en arte contemporáneo

Fran Perea comparte en vídeo el significado oculto de ‘Tu Aire’, su nuevo single inspirado en el personaje de Hipólito y cargado de referencias visuales y mitológicas.@frnperea

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

«Os debía una explicación de mi anterior single y aquí está. La historia de Hipólito y Fedra, hecha portada», anunció Fran Perea al compartir la imagen de su nuevo tema, 'Tu Aire'. El artista, que tiene raíces familiares en León, desvela cada símbolo que compone la portada de este single, en un ejercicio de transparencia artística que ha conmovido a sus seguidores.

«En esta portada lo primero que hay es un lirio, una flor», comienza Fran, frente a cámara. Este detalle botánico no es decorativo: «El lirio es la flor de Hipólito. Es belleza, es nobleza y es rigidez también». Un símbolo que encapsula la personalidad del personaje trágico que él mismo interpretó en la obra Fedra.

Hipólito es la encarnación de la pureza y el deber, y ese lirio lo representa con exactitud: hermoso, firme, pero también inquebrantable hasta el punto de la tragedia. Una flor que no se dobla ni ante la pasión más abrasadora.

La composición continúa con nuevos elementos que refuerzan el conflicto: «Los demás elementos, pues vais a ver cadenas, espinas, un amor, pues eso, obligado». Metáforas visuales de una historia de deseo no correspondido, de ataduras emocionales y de dolor interno.

Más abajo, en la misma portada, se asoman dos astros que parecen perseguirse eternamente. Fran lo explica con una claridad que desarma: «¿Lo veis? Sí, la atracción pues es imposible de evitar. ¿Qué sienten Hipólito y Fedra?».

La última figura de la portada es también la que le da nombre al tema. «También hay un triángulo, si veis un triángulo con una línea encima, ahí arriba, y eso significa el aire», explica el artista. «¿Cómo se llama la canción? Tu aire».

El aire representa lo intangible, lo que fluye entre dos cuerpos que no pueden tocarse, lo que queda cuando todo ha pasado. Y también, quizás, lo que empuja a crear.

El mito de Hipólito y Fedra: deseo, castigo y tragedia

La tragedia de Hipólito y Fedra, escrita por Eurípides en el siglo V a.C., narra la historia del hijo de Teseo, un joven casto y devoto de Artemisa, que rechaza el amor y los placeres carnales. Fedra, esposa de Teseo y madrastra de Hipólito, es víctima de un deseo irrefrenable hacia él, instigado por los dioses. Al ser rechazada, lo acusa falsamente de haber intentado seducirla. Teseo, engañado, maldice a su hijo, que muere trágicamente como consecuencia de esa mentira.

Es una historia de pasiones prohibidas, represalias divinas y consecuencias humanas. Y es precisamente esa tensión entre lo instintivo y lo moral lo que Fran Perea transforma en relato contemporáneo en 'Tu Aire', usando símbolos como el lirio, las cadenas o el triángulo del aire para trasladar la tragedia clásica a la emoción moderna.

La reacción no se ha hecho esperar. Entre cientos de comentarios, sus seguidores agradecen el gesto: «La portada es preciosa. Gracias infinitas», «Estaba esperando esta explicación. Me encantan los vídeos en los que nos cuentas lo que significan las portadas, siempre descubro detalles que no había visto». Otros lo resumen todo en una frase certera: «Que preciosa canción Fran».