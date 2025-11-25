Fans critican a Ana Obregón: de la lucha por pixelar a su hijo a exponer a su nieta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El constante flujo de imágenes y exclusivas de Ana Obregón junto a su nieta, Ana Sandra, ha desatado una oleada de críticas que apuntan a una profunda contradicción en la trayectoria de la presentadora. La pregunta resuena con fuerza en las redes sociales y medios: ¿Dónde ha quedado la férrea defensa de la protección del menor que ella misma lideró en el pasado?

La polémica se centra en el contraste radical entre la crianza de su hijo, Aless Lequio, y la exposición mediática de la pequeña, concebida por gestación subrogada con material genético de su hijo fallecido.

El recuerdo de la lucha de Ana Obregón por proteger la intimidad de su hijo Aless sigue muy vivo. La presentadora se enfrascó en una larga batalla legal para impedir que los medios publicaran su rostro, logrando que Aless se convirtiera en el primer menor de España al que se le aplicó el protocolo de pixelado facial en televisión y revistas.

Para el recuerdo de una época de gran tensión mediática quedan las icónicas imágenes del niño intentando morder la espuma de los micrófonos de los reporteros. Obregón defendía a ultranza que la infancia de su hijo debía estar blindada ante el foco público.

El panorama es totalmente opuesto con Ana Sandra. Desde su nacimiento, Obregón ha compartido sin filtros el día a día de la bebé. Ha sido la dueña de publicaciones constantes de fotografías de la menor en sus redes personales y la pequeña ha sido la protagonista central de múltiples exclusivas en la revista ¡Hola!, con reportajes fotográficos pactados sobre su vida y la de su abuela/madre legal.

El contraste ha generado un fuerte debate entre quienes entienden el deseo de Obregón de construir un legado para su hijo y quienes denuncian que se está utilizando a una menor, cuya protección legal debería ser prioritaria, como figura central en una estrategia de comunicación.