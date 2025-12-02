Descubre los mejores 'looks' de la alfombra roja de los British Fashion Awards

La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra roja, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edición ha dictado los looks que dominarán 2026, dejando a más de uno preguntándose si estaban en una entrega de premios o en una exposición de arte.

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic

EFE La pasarela de los British Fashion Awards 2025 no fue solo una alfombra azul, sino un lienzo vibrante donde las celebridades se atrevieron a reescribir las reglas del glamour. Con un equilibrio entre la sofisticación atemporal y el riesgo audaz, esta edic